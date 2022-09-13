  • BIST 3.662,80
  • Altın 1015.112
  • Dolar 18.2416
  • Euro 18.5744
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAStrese karşı kalkan görevi üstleniyor!

Güney Kıbrıs’taki havalimanlarından 8 ayda yaklaşık 6 milyon yolcu seyahat etti

» »
Güney Kıbrıs’taki havalimanlarından 8 ayda yaklaşık 6 milyon yolcu seyahat etti
Güney Kıbrıs’taki havalimanlarından 8 ayda yaklaşık 6 milyon yolcu seyahat etti

Güney Kıbrıs’taki havalimanlarından 8 ayda yaklaşık 6 milyon yolcunun seyahat ettiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Hermes Airports şirketinin dün yayınladığı verilere göre, Larnaka ve Baf Havalimanlarından geçen yıl boyunca seyahat eden yolcu sayısının 5 milyon 109 bin 462 olduğunu ve bu rakamın, bu yılın ilk 8 ayı içerisinde aşıldığını yazdı.

Gazete, rakamlara bakıldığında, bu yılın ilk 8 ayı içerisinde, geçen yıla kıyasla 3,5 milyon daha fazla yolcu seyahat ettiğini kaydetti.

Haberde, Baf Havalimanı’ndan seyahat eden yolcularda ağustos ayında büyük artış yaşandığı ve 2019 yılındaki rekorun kırıldığı ifade edildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Lefkoşa’daki kokunun kaynağı belli oldu13 Eylül 2022 Salı 10:28
  • AB "Türkiye’nin Yeşil Hat üzerinden kaçak geçişi araç olarak kullandığını" resmen kabul etti iddiası12 Eylül 2022 Pazartesi 12:06
  • Güney Kıbrıs’ta ilkokullar ve ana okullar bugün açıldı12 Eylül 2022 Pazartesi 12:05
  • KKTC’de yaşayanların sayısı 66112 Eylül 2022 Pazartesi 09:12
  • Düzensiz mülteciler konusunda Stewart’a eleştiri11 Eylül 2022 Pazar 17:53
  • KKTC’de yaşayan Kıbrıslı Rumların toplam sayısı 66111 Eylül 2022 Pazar 14:19
  • Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Türkiye ile krizde Almanya’dan yardım istedi11 Eylül 2022 Pazar 11:28
  • Güney Kıbrıs'ta 3 yılda bin 240 araç çalındı10 Eylül 2022 Cumartesi 12:26
  • AB Enerji Komiseri Simson, Güney Kıbrıs’ta temaslarda bulunacak10 Eylül 2022 Cumartesi 11:29
  • Güney Kıbrıs ile İtalya arasında tatbikat...10 Eylül 2022 Cumartesi 11:04
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti