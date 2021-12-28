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Güney Kıbrıs’taki İşletmelerin Yüzde 95,1’i Küçük Ölçekli

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Güney Kıbrıs’taki İşletmelerin Yüzde 95,1’i Küçük Ölçekli
Güney Kıbrıs’taki İşletmelerin Yüzde 95,1’i Küçük Ölçekli

Güney Kıbrıs’taki işletmelerin yüzde 95,1’inin küçük ölçekli olduğu ve yalnızca yüzde 0,1’inin büyük ölçekli işletme olduğu bildirildi.


Haravgi gazetesi, işletmelerle ilgili yapılan bir araştırmaya göre, 2020 yılında Güney Kıbrıs’ta, 1-9 çalışanı bulunan 103 bin 836 “çok küçük işletme”, 10-49 çalışanı bulunan 4 bin 550 “küçük işletme”, 50-249 çalışanı bulunan “orta büyüklükte işletme” ve 250’den fazla çalışanı bulunan 120 “büyük işletme” olduğunu yazdı.


Haberde, en fazla işletmenin toptan/perakende ticaret sektörü ile motorlu taşıt tamiratı alanında olduğu belirtildi.

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