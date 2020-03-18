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Güney Kıbrıs'taki karantinadan, kuzeydeki karantinaya...

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Güney Kıbrıs'taki karantinadan, kuzeydeki karantinaya...
Güney Kıbrıs'taki karantinadan, kuzeydeki karantinaya...

Güney Kıbrıs'taki karantinadan, kuzeydeki karantinaya...

Geçtiğimiz günlerde Güney Kıbrıs’ta karantinaya alınan iki erkek İngiltere'den gelen üniversitesi öğrenci, Kuzey Kıbrıs'a geçti.

DETAY Sosyal Medya

Üniversite öğrencileri Güney'deki karantina merkezinden ayrılıp halk otobüsüne binip Kuzey Kıbrıs'a geldiği öğrenildi

Lefkoşa'da Metehan (Kermiya) geçiş noktasında özel bir araç Üniversite öğrencilerini  Malpas karantina merkezine götürdü.

Mert Şüküroğlu'nun ailesi gereken girişimleri yapan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Ersin Tatar, Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Dr. Cenk Soydan ve arayan soran herkese teşekkür etti.

 

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