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Güney Kıbrıs’taki Kıbrıs Türk malları yine tartışma konusu

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Güney Kıbrıs’ta Meclis Göçmenler Komitesi’ndeki milletvekillerinin, yaklaşık 1400 dönümlük Kıbrıs Türk arazisinin çiftçilere kiralandığını gündeme getirdiği ve İçişleri Bakanlığı’ndan bu arazilerle ilgili sözleşmeleri iptal etmesini talep ettikleri bildir
Güney Kıbrıs’taki Kıbrıs Türk malları yine tartışma konusu

Güney Kıbrıs’ta Meclis Göçmenler Komitesi’ndeki milletvekillerinin, yaklaşık 1400 dönümlük Kıbrıs Türk arazisinin çiftçilere kiralandığını gündeme getirdiği ve İçişleri Bakanlığı’ndan bu arazilerle ilgili sözleşmeleri iptal etmesini talep ettikleri bildirildi.

 

Güney Kıbrıs’ta Meclis Göçmenler Komitesi’ndeki milletvekillerinin, yaklaşık 1400 dönümlük Kıbrıs Türk arazisinin çiftçilere kiralandığını gündeme getirdiği ve İçişleri Bakanlığı’ndan, “mahsurlara” ya da “Türk işgali nedeniyle mağdur olanlara” verilen bu arazilerle ilgili sözleşmeleri iptal etmesini talep ettikleri bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, arazilerin baştaki sahiplerinin hayatını kaybettiğini veya bu arazileri çocuklarına/torunlarına hibe ettiklerini; çocukların/torunların da bu arazileri ekip biçmek yerine yıllık 600-800 Euro karşılığında çiftçilere kiraladığını yazdı.

Gazete, devletin ekilir-biçilir arazileri kiralama kararı aldığını ve bu şekilde yıllık 80 bin Euro gelir elde ettiğini kaydederken, milletvekillerinin bu arazilerin büyük çiftçilere çok düşük maliyetlerle kiralanmasından endişe ettiklerini belirtti.

Habere göre Milletvekili Zaharias Kulias, Kıbrıs Türk Malları Vasiliği’nin 2024 yılına kadar geçerli sözleşmesi bulunduğunu ve buna göre arazinin, sözleşmede taraf olmayan üçüncü kişilere kiralanamayacağının anımsattı.

Öte yandan Kıbrıs Türk Malları Vasiliği Müdürü Yorgos Mathaiopulos ise, sözleşme değil, hak sahiplerinin veya hak sahiplerinin çocuklarının/torunlarının isimlerinin olduğu bir liste bulunduğunu ve bu kişilerin bu arazileri kullanma hakkının 2024 yılında sona ereceğini söyledi.

ESKİ BAŞSAVCI: “KIBRIS TÜRK MALLARININ KİRA SÖZLEŞMELERİ İPTAL EDİLEMEZ”

Öte yandan Politis gazetesi ise, Eski Başsavcı Kostas Kliridis’in, göçmen olmayan kişilerin elindeki Kıbrıs Türk mallarına ait sözleşmelerin iptal edilemeyeceğini, çünkü bunun yasal olmadığını söylediğini yazdı.

Habere göre Kliridis, bu sözleşmelerin iptal edilmesi halinde devletin milyonlarca Euro’luk tazminat ödeme tehlikesiyle karşı karşıya kalabileceğine işaret ederek, yapılabilecek tek şeyin, 30-40-50 yıllık sözleşmelerin süresinin bitiminde yenilenmemesi olduğunu kaydetti.

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