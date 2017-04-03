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Güney Kıbrıs’taki Kıbrıs Türk mallarına ilişkin yeni düzenlemeler

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Güney Kıbrıs’taki Kıbrıs Türk mallarına ilişkin yeni düzenlemeler
Rum İçişleri Bakanlığı’nın, Kıbrıs Türk tarım arazilerinin adil bir şekilde dağıtılmasını amaçlayan yeni tedbirler hazırladığı belirtildi.

Haravgi gazetesi, Rum İçişleri Bakanlığı’nın, çok sayıda Rum göçmen ve başka hak sahiplerinin faydalanması, hak sahibi olmayanların bundan faydalanmasının önüne geçilmesi amacıyla, Kıbrıs Türk tarım arazilerinin adil bir şekilde dağıtılmasına yönelik yeni tedbirler hazırladığını yazdı.

Gazete İçişleri Bakanı Sokratis Hasikos’un, bağlı olduğu bakanlığın, Rum Meclis üyelerine yönelik yanıt mektuplarında, ilgili birimlerin, 2017-2019 yıllarını kapsayan Kıbrıs Türk Mallarının Vasiliği’ne ilişkin “İlk Uzun Vadeli Stratejik Planı” hemen hemen hazırladığını ifade ettiğini belirtti.

Gazete aynı haberinin içerisinde, Rum İçişleri Bakanlığı’nın verilerine dayanarak yazlık olarak kiralanan Kıbrıs Türk evi sayısının bin 342 olduğunu, bunlardan 759’nun göçmenlere geriye kalanların ise göçmen olmayanlara kiralandığını yazdı.

Kıbrıs Türk toprağının, toplam 527 bin 552 hektar olduğunu yazan gazete 301 bin 775 hektarın dağıtıldığını, bunun 284 bin 225 hektarının göçmenlere, 17 bin 550 hektarın ise göçmen olmayanlara verildiğini de belirtti.

 

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