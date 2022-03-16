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Güney Kıbrıs’taki Kıbrıs Türk mallarıyla ilgili tartışmalar gündemde

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Güney Kıbrıs’taki Kıbrıs Türk mallarıyla ilgili tartışmalar gündemde kalmaya devam ediyor.
Güney Kıbrıs’taki Kıbrıs Türk mallarıyla ilgili tartışmalar gündemde

Güney Kıbrıs’taki Kıbrıs Türk mallarıyla ilgili tartışmalar gündemde kalmaya devam ediyor.

Fileleftheros gazetesi ilgili haberinde, Kıbrıs Türk malları konusunda yaşanan sıkıntıların, dün gerçekleştirilen Meclis Göçmenler Komitesi’nde ele alındığını yazdı.

Habere göre, toplantıda, ‘Kıbrıs Türk mallarına talepte bulunan göçmenlere yanıt verilmemesi, Kıbrıs Türk mallarının kira bedellerinin alınmaması, ilgili kontrol ve denetimlerin yapılmaması’ gibi konular ele alındı.

Kiralanan Kıbrıs Türk mallarının kira bedellerinin alınamadığını yazan gazete, geri ödeme için bekleyen kira bedelinin 8 milyon 304 bin Euro olduğuna dikkat çekti.

Öte yandan Haravgi gazetesi, Meclis Göçmenler Komitesi toplantısında Kıbrıs Türk mallarının ve göçmenlere verilen ticari dükkanların değerlendirilmesinde sorunlar yaşandığını yazdı.

Gazete, Kıbrıs Türk Malları İdaresi tarafından göçmenlere verilen ev ve dükkanların “statik yeterliliğiyle”, pandemi ve ekonomik sorunlar nedeniyle ödenemeyen kira bedellerinin ele alındığını belirtti.

Habere göre, toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan Meclis Göçmenler Komitesi Başkanı Nikos Kettiros, Kıbrıs Türk ev ve dükkanların yeterliliği konusunda var olan sorunların teyit edildiğini ve gerekli denetimlerin de yapılmadığına vurgu yapıldığını ifade etti.

Kettiros, bu binalarda yapılan denetimlerin sadece “gözle” olduğunu söyledi.

PEP’TEN ŞİKAYET

Öte yandan, Politis gazetesi, Rum Göçmenler Birliği’nin (PEP), Güney Kıbrıs’taki Kıbrıs Türk mallarını kullanan 20 bin 261 kullanıcıdan 2 bin 785’inin ise hak sahibi, bir diğer deyişle göçmen olmadığı yönünde şikayette bulunduğunu yazdı.

PEP, toplam 455 bin 306 dönüm olan Güney Kıbrıs’taki Kıbrıs Türk malının değerinin milyarca Euro olduğunu tahmin ediyor.

Habere göre, Güney Kıbrıs’ta Kıbrıs Türk malı olarak 4 bin 737 daimi konut, bin 342 yazlık ev, 2 bin 831 iş yeri, 225 bin 867 dönüm tarım arazisi bulunuyor.

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