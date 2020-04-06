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Güney Kıbrıs’taki Korona Vakalarına İlişkin Ayrıntılar

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Güney Kıbrıs’taki Korona Vakalarına İlişkin Ayrıntılar
Güney Kıbrıs’taki Korona Vakalarına İlişkin Ayrıntılar

Rum Sağlık Bakanlığı, 2 Nisan 2020 tarihine kadar Güney Kıbrıs’ta tespit edilen Korona virüs vakalarına ilişkin ayrıntılı bilgileri kamuoyuyla paylaştı

Politis ve diğer gazeteler, Rum Sağlık Bakanlığı’nın Güney Kıbrıs’taki 2 Nisan’a kadar Korona virüs vakalarına ilişkin ayrıntılı bilgileri açıkladığını yazdılar.

Rum Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasında, özellikle “Aradipu” (Aradip) ve Baf’ta yerel bulaş vakalarının çoğunluk göstermesinin endişe verici olduğu belirtilirken hastaların profil bilgilerine de yer verildi.

Açıklamaya göre, 2 Nisan tarihine kadar virüs tespit edilen 328 kişinin yüzde 52’sini erkekler, yüzde 48’ini ise kadınlar oluşturuyor.

Bu vakalardan 96’sı (yüzde 27,5’i) hastanede tedavi görürken, bunlardan 37’si ise (yüzde 39) tam olarak iyileşerek taburcu oldu.

328 vakanın 56’sının virüsün hiçbir semptomunu göstermediği belirtilen açıklamada, semptom gösteren hastaların ise en çok öksürük, yüksek ateş ve boğaz ağrısından şikayet ettikleri vurgulandı.

Vakaların yaş dağılımları ise şöyle: 0-17 yaş aralığı yüzde 4, 18-59 yaş aralığı yüzde 66 ve 60 yaş üstü ise yüzde 29.

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