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Güney Kıbrıs’taki Koronavirüs Vakalarında Yeni Rekor

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Güney Kıbrıs’ta dün açıklanan 348 yeni koronavirüs vakasıyla, vaka sayılarında yeni rekor kırıldığı bildirildi.
Güney Kıbrıs’taki Koronavirüs Vakalarında Yeni Rekor

Alithia gazetesi, Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre 3 bin 525 PCR testiyle 348 vaka belirlendiğini ve bu rakama, 6 bin 398 hızlı testle belirlenen 162 vakanın eklenmesi halinde, rakamın 510’a çıkacağını yazdı.

Gazete, hızlı testlerle tespit edilen vakaların PCR testiyle teyit edilmesi gerektiğini kaydetti.

Rum Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasında, Covid-19 nedeniyle iki kişinin daha hayatını kaybettiğinin belirtildiğini yazan gazete, 48 saat içinde Covid-19 nedeniyle 5 kişinin hayatını kaybetmiş olmasının endişe verici olduğunu ifade etti.

OCAK AYI BAŞINDA 48 BİN DOZ AŞI GELECEK

Gazete, bir diğer haberinde ise, Güney Kıbrıs’a Ocak ayı başında Pfizer ilaç şirketinden sipariş edilen 48 bin doz aşı geleceğini ve ilk etapta iki doz olmak üzere 24 bin kişiye aşı yapılacağını yazdı.

Habere göre Rum Sağlık Bakanı Konstandinos Yoannu, dün yaptığı açıklamalarda, ay sonuna doğru aşıların muhafaza edileceği özel buzlukların Güney Kıbrıs’a gideceğini ve aşıların da şirket tarafından Güney Kıbrıs’a taşınacağını söyledi.

Haberde, Şubat ayında da 250 bin kişiye yetecek kadar aşının getirileceği; Mart ve Nisan ayında da çok daha fazla sayıda aşının getirilmesinin planlandığı ifade edildi.

KORONAVİRÜS TAŞIYAN AVUKATLAR MAHKEMEYE GİDİYOR

Gazete, bir başka haberinde de Lefkoşa Rum Barolar Birliği’nden dün yapılan açıklamada, koronavirüs testleri pozitif çıkan bazı avukatların, mahkeme salonlarında yer almaya devam ettiğinin kaydedildiğini yazdı.

Habere göre açıklamada, avukatlara, koronavirüs testlerinin pozitif çıkması halinde kendilerini izole etmeleri ve davalara girmemeleri çağrısı yapıldı.

Açıklamada ayrıca, avukatların temaslı oldukları kişileri temas takip ekibine bildirmekle yükümlü oldukları anımsatıldı.

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