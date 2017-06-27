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Güney Kıbrıs’taki nüfus kayıtları sorunlu

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Güney Kıbrıs’taki nüfus kayıtları sorunlu
Güney Kıbrıs’ta gerçekleşen ölüm ve bazı doğumların nüfus dairesine kayıt edilmedikleri, nüfus kayıtlarının sorunlu olduğu bildirildi.

Haravgi ve diğer gazeteler, seçmen kütüklerine kayıtların otomatik şekilde gerçekleşmesine ilişkin bir yasa önerisinin dün Rum Meclisi İçişleri Komitesi’nde ele alındığını, görüşmeler sırasında Rum Nüfus Dairesi’ndeki kayıtların sorunlu olduğunun da gündeme geldiğini yazdılar.

Habere göre, Rum Seçimler Dairesi yetkilisi Dimitris Dimitriu dün komitede yaptığı konuşmada, Nüfus Dairesi’nin ilgili diğer daire ve bazı birimlerle işbirliğinde sorunlar olduğunu belirterek örnek olarak 100 binden fazla insanın yüz yaş ve üzeri görünmesini gösterdi.

Dimitriu, bu insanların çoğunun hayatta olmadıklarının düşünüldüğünü belirtirken, Güney Kıbrıs’ta cenaze törenlerini gerçekleştiren papazların ölümler hakkında devlete bilgi verme zorunlulukları bulunmadığına dikkat çekti.

Benzer sorunların doğumlarda ve evliliklerde de yaşandığını ifade eden Dimitriu, evlilik kayıtlarının ayrı tutulmasından ötürü nüfus dairesine bildirilmeme durumlarının ortaya çıktığını, doğumlarda ise klinik ve hastanelerin daireye bilgi verme zorunlulukları olmamasından ötürü yeni doğanların kayıt olmalarının ebeveynlerinin insafına kaldığını sözlerine ekledi.

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