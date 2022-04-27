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Güney Kıbrıs'taki Nüfus Sayımı Sırasında Tehdit Alma

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 Güney Kıbrıs’taki nüfus sayımının devam ettiği ve ilginç olaylarla karşı karşıya kalındığı belirtildi. 
Güney Kıbrıs'taki Nüfus Sayımı Sırasında Tehdit Alma

Güney Kıbrıs’taki nüfus sayımının devam ettiği ve ilginç olaylarla karşı karşıya kalındığı belirtildi. 


Fileleftheros gazetesi Rum İstatistik Ofisi tarafından yürütülen nüfus sayımı sırasında memurların, av tüfeğiyle tehdit alma da dahil olmak üzere ekstrem davranışlarla karşı karşıya kaldıklarını yazdı. 


Gazete bazı kişilerin, memurlara saldırması için köpeklerini de serbest bırakması gibi  durumların da yaşandığını belirtti. 


Habere göre, nüfus sayımı yapan memurlar, gazeteye yaptıkları açıklamada nüfus sayımı yapma koşullarının çok da iyi olmadığı, bu durumu pandemi ve pandeminin yarattığı endişeye bağladıklarını belirttiler. 


Nüfus sayımının 3-4 ay içerisinde tamamlanmasının beklendiğini ancak 6 ay geçmesine rağmen bunun devam ettiğini belirten gazete, nüfus sayımı için mektup alan kişilerin, ikamet adreslerinde tespit edilememesi nedeniyle aksaklıkların yaşandığını yazdı.


NÜFUS 


Gazete aynı haberinin içerisinde 1 Ocak 2021 itibarıyla Güney Kıbrıs’ın nüfusunun 896 bin olduğunu 900 bine yaklaştığını belirtti.


1881 yılında yapılan ilk nüfus sayımında Kıbrıs’ın toplam nüfusunun, (Kıbrıslı Türkler de dahil olmak üzere) 181 bin 366 olduğunu belirten gazete,, 2011 yılında Kıbrıslı Türklerin sayısının 181 bin olduğunu yazdı.


Gazete Rum İstatistik Ofisinin verilerine dayanarak 1881 yılında Kıbrıslı Rumların sayısının 131 bin 193(71 bin 120 erkek, 69 bin 673 kadın); Kıbrıslı Türklerin ise 40 bin 573 (20 bin 70 erkek, 20 bin 503 kadın) olduğunu belirtti. 


1881 yılında Kıbrıs’ın geriye kalan nüfusunun 960’nın Arap kökenli; 760’nın  İngiliz; 146’sının  Fransız; 48 Alman; 301’nin İtalyan; 31’nin Pers; 2’sinin Rus; 14’nün İspanyol olduğunu belirten gazete 1960 yılında Kıbrıs’ın toplam nüfusunun 285 bin 288’i erkek, 292 bin 327’si kadın olmak üzere 577 bin 615 olduğunu yazdı.


Gazete 1960 yılında Kıbrıslı Rumların 442 bin 512, Kıbrıslı Türklerin 104 bin 350, Maronitlerin 2 bin 708, Ermenilerin 3 bin 628, İngilizlerin 11 bin 59, çingenelerin 502 ve 2 bin 921 kişinin de başka etnikten olduğunu yazdı. 

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