Güney Kıbrıs’taki Okullarda “Test To Stay” Uygulaması

Rum Bakanlar Kurulu dün gerçekleştirdiği toplantıda, Korona salgınıyla mücadelede yeni önlem ve uygulamalar açıkladı.



Fileleftheros ve diğer gazeteler, manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdikleri haberlerinde, dün toplanan Rum Bakanlar Kurulu’nun özellikle okullar ve ülkeye girişte havaalanlarında uygulanan önlemlere dair yeni kararlar aldığını yazdı.



Fileleftheros gazetesi, Rum Bakanlar Kurulu’nun dünkü toplantısında, ilk ve orta dereceli okullarda “kalmak için test – test to stay” isimli bir uygulamayı hayata geçirme kararı aldığını yazdı.



17 Ocak-16 Şubat 2022 tarihleri arasında geçerli olacak söz konu uygulamanın, ilk ve ortaokullarda temaslı öğrencilerin karantinaya alınmak yerine, beş gün boyunca her gün “hızlı test” yaptırmalarını öngördüğünü aktaran gazete, hedefin okulların açık tutulması olduğunu aktardı.



Habere göre, aşı geçmişine bakılmaksızın pozitif vakaların yakın temaslısı olan öğrenciler 5 gün boyunca antijen testi yaparak okula gelebilecek.



Gazete, söz konusu karar ve antijen testlerinin devlet tarafından mı yapılacağına ilişkin ayrıntıların bugün belli olacağını belirtirken, karara öğretmen sendikalarından tepki geldiğini de aktardı.



POED ve OELMEK sendikaları, yakın temaslı öğrencilerin okullarda farklı davranışlara maruz kalabilecekleri, sabah okula geldiğinde iyi olan bir öğrencinin gün içerisinde kötüleşmesi durumunda nasıl bir uygulama olacağı ve bu kararın okullardaki vaka sayısını daha da arttıracağı yönünde endişe dile getirdi.



Gazete, öğretmen sendikalarının grev de dahil alınabilecek tedbirleri görüşmek üzere toplantı yapacağını belirtti.



Gazete, bir diğer haberinde ise, Güney Kıbrıs havaalanlarına girişlerde uygulanan önlemlerde çok ufak bir gevşetmeye gidildiğini yazdı.



Güney Kıbrıs’a havaalanlarından girecek kişilerden istenen son 72 saatlik PCR testinin yanı sıra, son 24 saat içerisinde yapılmış antijen testinin de kabul edileceğini belirtirken, uygulamanın 14 Ocak 2022 sabah saat 05.00’dan itibaren geçerli olacağını aktardı.



Gelen yolcuların Larnaka ve Baf havaalanlarında ücret karşılığı PCR yaptırma zorunluluklarının sürdüğü belirtilen açıklamada, yolcuların ayrıca, gelişlerinin 72 saat sonrasında antijen testi yaptırma zorunlulukları olduğu da vurgulandı.



Öte yandan Rum Sağlık Bakanı Mihalis Hacipandelas, söz konusu kararları duyurduğu açıklamasında pozitiflik oranının yüzde 3’ün üzerinde seyretmeye devam ettiğini, bir hafta içerisinde 28 bin yeni vaka ve 20 ölüm gerçekleştiğini açıkladı.



Hacipandelas ayrıca, vaka artışlarının Omikron varyantı kaynaklı olmasına karşın Delta varyantının da hakimiyetini sürdürdüğünü ve hastane yatışlarının büyük çoğunluğunun Delta varyantı olduğunu da sözlerine ekledi.