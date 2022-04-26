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Güney Kıbrıs'taki Ölüm Oranı Yüksek

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Güney Kıbrıs'taki Ölüm Oranı Yüksek
Güney Kıbrıs'taki Ölüm Oranı Yüksek

Bir araştırmaya göre, Güney Kıbrıs’ta 2021 yılına ait ölüm oranının, 2020 yılına göre yüzde 9.7 oranında arttığı belirtildi.

Politis gazetesi, 2009 yılında John R.Adler (Stanford Üniversitesi) ve Alexander Muacevic (Münih Üniversitesi) tarafından kurulan “Cureus” isimli internet dergisinde yayımlanan incelemeye dayanarak, 2021 yılında Güney Kıbrıs’taki ölüm oranının 2020 yılına oranla yüzde 9.7 oranında arttığını yazdı.

Güney Kıbrıs’ta 2021 yılındaki ölüm oranın yüzde 16.5 olarak kaydedildiğini yazan gazete bu ölüm oranının, tamamıyla Covid-19 kaynaklı ölümlere dayandırılmadığını belirtti.

Habere göre bu inceleme çerçevesinde,  ilgili verilerin incelenmesi için yetkili makamlara çağrıda da bulunuldu.

Gazete bahse konu dergide yer alan incelemeye, Dr.Elpidoforos Sotiriadis, akademisyenler Dimitrios Avraam, Eleftheria K.İkonomidis, Yoannis Kunturas ve Mihail Dulberis’in de dahil olduğunu yazdı.

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