Güney Kıbrıs'taki Rus Diplomat İkinci Kattan Düşerek Yaralandı

Güney Kıbrıs’taki Rus Büyükelçiliğinde görev yapan 37 yaşındaki Rus asıllı kişi, Lefkoşa’nın merkezinde ikamet ettiği ikinci kattaki apartman dairesinden düşerek yaralandığı belirtildi.
Politis gazetesinin haberine göre, Rus diplomatın ikinci kattan düşme koşullarını ayrıntılı bir şekilde araştıran polisin, Rus diplomatın başkasının müdahalesiyle düşüp düşmediğini tespit etmek için de görgü tanıklıklarına başvurdu.
Rus diplomatın, önce duvara çarptığını ardından ise aracın çatısına düştüğünü yazan gazete, Rus diplomatın boynundan ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığını belirtti.
Habere göre, Rus diplomat polise verdiği ifadede, apartmanın balkonunda bulunduğu esnada başının döndüğünü ve düştüğünü söyledi.
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