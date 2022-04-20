Güney Kıbrıs’taki sağlık çalışanlarına 4. doz aşılama bugün başladı

Güney Kıbrıs’taki sağlık çalışanlarına 4. doz aşılamanın bugün başladığı bildirildi.
Haravgi gazetesi, üçüncü dozun üzerinden 5 ay geçen sağlık çalışanlarına, yaşlarına bakılmaksızın dördüncü doz aşının yapılabileceğini yazdı.
Güney Kıbrıs’taki sağlık çalışanlarına 4. doz aşılamanın bugün başladığı bildirildi.
Haravgi gazetesi, üçüncü dozun üzerinden 5 ay geçen sağlık çalışanlarına, yaşlarına bakılmaksızın dördüncü doz aşının yapılabileceğini yazdı.
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