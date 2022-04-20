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Güney Kıbrıs’taki sağlık çalışanlarına 4. doz aşılama bugün başladı

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Güney Kıbrıs’taki sağlık çalışanlarına 4. doz aşılamanın bugün başladığı bildirildi.
Güney Kıbrıs’taki sağlık çalışanlarına 4. doz aşılama bugün başladı

Güney Kıbrıs’taki sağlık çalışanlarına 4. doz aşılamanın bugün başladığı bildirildi.

Haravgi gazetesi, üçüncü dozun üzerinden 5 ay geçen sağlık çalışanlarına, yaşlarına bakılmaksızın dördüncü doz aşının yapılabileceğini yazdı.

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