Güney Kıbrıs’taki Savunmaya Ayrılan Bütçe

Rum Milli Muhafız Ordusu’nun, bakım ve işleyişi ile sınırlı olan ödeneğin bu yıl yıl 2 milyon Euro arttığını yazan gazete 2020 yılında bu ödeneğin, 163.8 milyon Euro, 2021 yılında ise 165.8 milyon Euro olacağını belirtti.

Rum Savunma Bakanlığı’nın 2021 yılı bütçesindeki 104.3 milyon Euro şeklindeki miktarın askeri teçhizat ve donanım programları için ayrıldığı belirtildi.

Alithia gazetesi, Rum Meclisi’ne dün sunulan 2021 yılına ait devlet bütçesinde, Savunma Bakanlığı’na ait bütçenin ayrıntılarına yer verirken, savunma donanımına ilişkin miktarın son üç yıldır aynı seviyede seyrettiğine de dikkati çekti.



Gazete haberinde ayrıca Rum Savunma Bakanı Haralambos Petridis’in, gerekmesi halinde, yıl boyunca, savunma donanımı için ek ödenek alma konusunda da teyitler aldığını yazdı.

Maaşlar, gıda, araçların bakım giderleri gibi, Rum Milli Muhafız Ordusu’nun, bakım ve işleyişi ile sınırlı olan ödeneğin bu yıl yıl 2 milyon Euro arttığını yazan gazete 2020 yılında bu ödeneğin, 163.8 milyon Euro, 2021 yılında ise 165.8 milyon Euro olacağını belirtti.



Habere göre 2021 yılı bütçesi, ödenek ve maaşlarda da artışı öngörüyor. Buna göre 2020’de maaşlar ile ilgili ödenek 151.2 milyon Euro iken, bu rakam 2021’de ise 158.6 milyon Euro öngörülüyor.

Ödenekler konusunda ise geçen yıla oranla dalgalanmalar olurken, kara mayını temizleme ekiplerinde görev yapan subay ve astsubayların 2020’de 191 bin 712 olan çalışma riski ödeneği, 2021’de 171 bin 864 Euro’ya düşürüldü.



Orduya ait bomba uzmanlarının ödenekleri, 2020’de 497 bin 224 Euro iken, 2021’de 508 bin 526’ya çıkarıldı.

2020 yılı için 351 bin 553 Euro olan su altı tahrip timinin ödeneği 2021’de 346 bin Euro’ya düşürüldü.

Yurt dışında misyonlarda görev yapan subaylar için ise ayrılan yurt dışı ödeneği 2020 yılında 754 bin 20 Euro iken, 2021’de 769 bin 942 Euro olarak belirlendi.

Askeri ateşeler kira ödeneğine 2021’de 126 bin 132 Euro (2020’de 144 bin 588) ayrıldı.



BAKANLIKLARA AYRILAN BÜTÇELER

Öte yandan Fileleftheros gazetesi ekonomi eki, “Hangi Bakanlık Kaybetti Hangileri Kazandı” başlıklı haberinde, 2021 yılı bütçesi dahilinde, bakanlıklara ayrılan bütçe rakamlarının yanı sıra hangi bakanlıkların daha fazla ve daha az ödenek aldığına ilişkin ayrıntılara yer verdi.

Habere göre Çalışma Bakanlığı’na 2020’de 990.67 bin milyon Euro, 2021’de ise 1.12 milyar Euro; Sağlık Bakanlığına 2020’de 927 milyon Euro, 2021’de 1.01 milyar Euro; Maliye Bakanlığına geçen yıl 1.45 milyar, gelecek yıl için 1.74 milyar; Eğitim Bakanlığına 1.15 milyar, bu yıl 1.18 milyar; Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığına bu yıl 303 .76 milyon; 333.38 milyon; Enerji, Ticaret ve Sanayi Bakanlığına 2020’de 102.06 milyon, 2021’de 91.09 milyon; Adalet Bakanlığına 2020 için 331.02 milyon, 2021’de 339.67 milyon; Tarım Bakanlığına 2020’de 271.08 milyon, 2021’de 276.01 milyon; Savunma Bakanlığına 2020’de 367.45 milyon; 2021’de 437.68 milyon; Dışişleri Bakanlığı’na 2020’de 91.14 milyon; 2021’de 100.71 milyon; İçişleri Bakanlığı’na 2020’de 556.13 milyon, 2021’de 560.75 milyon; Turizm Müsteşarlığına 2020’de 52.85 milyon, 2021’de 45.43 milyon; Denizcilik Müsteşarlığına 2020’de 10.97 milyon, 2021’de 14.65 milyon Euro ayrılırken, yeni kurulan Yenilik ve Dijital Politika Müsteşarlığının bütçesi ise 97.76 milyon Euro olarak belirlendi.