Güney Kıbrıs'taki Seri Cinayetlerde Yeni Gelişme

Güney Kıbrıs'ta işlenen seri cinayetlerde yeni gelişmeler yaşandı. Cinayetleri itiraf eden RMMO subayı cesetleri bir valize koyup maden gölüne attığını itiraf etti.

Güney Kıbrıs'ta işlenen seri cinayetlerde yeni gelişmeler yaşandı. Cinayetleri itiraf eden RMMO subayı cesetleri bir valize koyup maden gölüne attığını itiraf etti.

Rum polisi bugun gölde yaptığı aramada 2 valize ulaşırken 3'üncü valizin aranmasına yarın devam edilecek. Rum polisi valizdeki cesetlerin kimliklerinin belirlenmesi için dna örnekleri alacak. Öte yandan 3'üncü valizde kayıp olan 6 yaşındaki kız çocuğunun olduğu düşünülüyor.