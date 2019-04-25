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Güney Kıbrıs’taki sığınak sayısı 2 bin 237

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Güney Kıbrıs’ta, silahlı çatışmaların olması durumunda vatandaşların korunması amaçlı 2 bin 237 sığınağın olduğu belirtildi.
Güney Kıbrıs’taki sığınak sayısı 2 bin 237

Alithia gazetesi, sığınaklar konusunun, Rum İçişleri Bakanı Konstantinos Petridis’in, mecliste sunduğu ayrıntılarla ele alındığını yazdı.

Habere göre konuyla ilgili sorular üzerine konuşan Petridis, Rum Sivil Savunma Teşkilatı’nın sığınaklarla ilgili planları hakkında bilgi verdi.

Petridis’in, 2 bin 237 sığınaktan bin 641’nin, “kamu alanı” olarak nitelendirildiğini söylediğini aktaran gazete, 596 sığınağın ise sadece sahipleri tarafından kullanılması nedeniyle “özel veya ortak” şeklinde nitelendirildiğini belirtti.

Petridis açıklaması çerçevesinde ayrıca Sivil Savunma Teşkilatının donanım ve personel bakımından desteklenmekte olduğundan da söz etti.

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