Güney Kıbrıs'taki son bir haftada bin 592 yeni vaka tespit edildi

Güney Kıbrıs’ta son bir haftada bin 592 yeni vaka belirlenirken 4 kişinin de hayatını kaybettiği açıklandı.

Güney Kıbrıs’ta 24 Şubat-2 Mart arasında yapılan 52 bin 818 test neticesinde bin 592 yeni vaka belirlenirken 4 kişinin de hayatını kaybettiği açıklandı.

“Sigmalive” haber sitesine göre Rum Sağlık Bakanlığı bugünkü açıklamasında, bu hafta için Koronavirüs kaynaklı ölüm sayısını 4 olarak verirken buna ek olarak 2021 yılı için, zamanında bildirilmeyen ve ölüm nedeni arşivine kaydedilen 21 ölüm daha duyurdu.

Bu verilerin ardında toplam ölü sayısı bin 330’a, vaka sayısı ise 650 bin 685’e yükseldi.

Haberde ayrıca teknik nedenlerden dolayı tedavi görenlere ilişkin verilere yer verilmediği belirtilirken pozitiflik oranın yüzde 3.01 olduğu ifade edildi.