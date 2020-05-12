Güney Kıbrıs’taki Son Sınıf Öğrencileri Okula Döndü

Güney Kıbrıs’taki son sınıf öğrencilerinin, tüm endişelere rağmen okula dönmesi başarılı olarak addedildiği belirtildi.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, son sınıf öğrencilerinin, iki aylık aranın ardından okula dönmesi haberine gerek manşetlerden, gerekse iç sayfalardan ayrıntılı bir şekilde yer verdi.

Fileleftheros, Rum Eğitim Bakanlığı, öğretmen sendikası OELMEK ve örgütlü velilerin, sağlık ve güvenlik protokolünün uygulanmasından dolayı memnun olduklarını ancak örgütlü öğrencilerin ise bir dizi sorunu gündeme getirdiğini yazdı.

Habere göre, Rum Eğitim Bakanlığı öğrencilerin okula dönüş oranını yüzde 95 olarak verdi.

Gazete “Okullara Dönüşün İlk Günü Normal” başlıklı iç sayfadan verdiği haberinde, bazı sorunlara karşın, lise ve teknik okul son sınıf öğrencilerinin okullara dönüşünün ilk gününün olumlu bir çerçevede başladığını yazdı.

Habere göre, Rum Eğitim Bakanlığı okula dönüş oranını yüzde 95 olarak verirken, PSEM (Pan Kıbrıs Öğrenci Koordinasyon Komitesi) bu oranı yüzde 75, OELMEK ise yüzde 88 olarak verdi.

Gazete, okullarda alınan sağlık tedbirlerine ilişkin olarak bir şok kişinin görüş birliğinde olduğunu, ilk günü olumlu olarak değerlendirdiğini yazdı.

Habere göre, Rum Eğitim Bakanlığı Sağlık ve Güvenlik Yetkilisi İlias Markacis, gazeteye yaptığı açıklamada, okulların öğrencilerin geri dönüşüne hazır olması amacıyla bir eylem planı hazırladıklarını, tehlikeyi minimize etmek için de sağlık ve güvenlik tedbirleri konusunda bilgilendirmede bulunduklarını söyledi.

Öğrencilerin, büyük ölçüde, tedbirlere uyulması gerektiğini idrak ettiğini söyleyen Markacis, öğretmenlerin de güvenli bir biçimde ders yapmak için büyük bir çaba harcadığını ifade etti.

Markacis, ilk günün, 21 Mayıs’ta okullara toplu olarak dönülmesi ışığında, iyimserlik verdiğini de söyledi.

OELMEK Başkanı Kostas Hacısavvas ise yaptığı açıklamada ilk günün, özel sorunlar olmaksızın, oldukça iyi geçtiğini, öğretmenlerin yerlerinde olduğunu öğrencilerin de okula dönmekten mutlu olduğunu ifade etti.

Orta Eğitim Okul Aile Birlikleri Konfederasyon Başkanı Pampos Dionisiu, hassas gruplara mensup olan ve evde kalan öğrencilerin uzaktan eğitim sorununun da çözümlenmesi gerektiğine dikkat çekti.

PRODROMU’DA LİSEYE ZİYARET

Fileleftheros gazetesi, Rum Eğitim Bakanı Prodromos Prodromu’nun, son sınıfların okula dönmesi nedeniyle dün Apostolu Marku Lisesi ile bir teknik okulu ziyaret ederek incelemelerde bulunduğunu yazdı.

Habere göre, Prodromu, 7 bin 775 öğrencinin okula döndüğünü, 5 bin 600’ünün lisede, bin 300’nün teknik okulda, geriye kalanının ise özel okullarda olduğunu ifade etti.

Prodromu, evde kalan hassas gruba mensup öğrencilerin ise sınıftaki dersleri uzaktan eğitim aracılığıyla takip edeceklerini de söyledi.

PSEM’DEN ŞİKAYET

Fileleftheros gazetesi, PSEM’in (Pan Kıbrıs Öğrenci Koordinasyon Komitesi), okulların ilk gününde tespit ettiği sorunları gündeme getirdiğini yazdı.

Habere göre, PSEM, sosyal mesafenin korunması ve sık sık ellerin yıkanması gibi tavsiyelerin dışında okullarda tüm öğrenciler için maske ve eldiven stokunun bulunmadığını ifade etti.

PSEM, bazı okul yönetimlerinin kendi giderleriyle öğrencilere maske ve eldiven temin ettiğini belirtti.

Öte yandan eğitim sendikası POED ise bir açıklama yaparak okulların, hükümetin sorumluluğuyla yeniden açılacağına dikkati çekerek öğrencilerin okullara dönmesinden dolayı duyduğu endişeyi dile getirdi.

POED açıklamasında ayrıca eğitimcilerin ve öğrencilerin güvenli bir şekilde okullara dönmesinin sağlanması gerektiği üzerinde de durdu.

DR.PANA’DAN AÇIKLAMA

Öte yandan, Alithia gazetesine göre Rum Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Dr.Zoi-Dorothea Pana yaptığı açıklamada, okulların, çocukların koronadan korunmak için eğitileceği yer olduğunu belirtti.

Dr.Pana, Rum Haber Ajansı’na, son sınıflar için okulların açılması konusunda yaptığı açıklamada, öğretmenlerin, öğrencilerin ve de velilerin Eylül’den sonraki döneme de hazırlanması gerektiğini ifade etti.

Dr.Pana, çocukların güvenliğinde destek rolüne sahip olan öğretmenlere duyduğu güveni dile getirirken, her şeyin yolunda gitmesi temennisinde de bulundu.

Velilerin panik içerisinde olmaması tavsiyesinde de bulunan Dr.Pana korona ile ilgili tehlikenin sadece okullarda değil her yerde bulunduğuna da dikkati çekti.

Haber Alithia’da “Öğrencilerin ‘İlk Sınavı’ Mükemmel Geçti”, Haravgi’de “Dün Tekrarlanan Zil Puslu-Öğrenciler Sorun Tespit Etti” ve Politis’te “Okulları Açtılar Kavgalar Da Başladı” başlıklarıyla yer aldı.