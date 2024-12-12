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Güney Kıbrıs’taki Suriyeli sayısı 12 bin ile 14 bin arasında değişiyor

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Güney Kıbrıs’ta yaşayan Suriyeli sayısına ilişkin veriler bugünkü Rum basınında yer aldı.
Güney Kıbrıs’taki Suriyeli sayısı 12 bin ile 14 bin arasında değişiyor

Güney Kıbrıs’ta yaşayan Suriyeli sayısına ilişkin veriler bugünkü Rum basınında yer aldı.

Fileleftheros gazetesi, Suriye’deki Beşşar Esad rejiminin yıkılmasının ardından Suriyelilerin ülkelerine geri dönmeye başlamasının sonucu olarak Güney Kıbrıs’ın ne kazanacağı ve ne kaybedeceği konusunu ele aldı.

Güney Kıbrıs’ta ikamet eden Suriyeli sayısının 12 bin ile 14 bin arasında değiştiğini yazan gazete, binlercesinin ülkesine dönmesi durumunda, bu kişilere verilen ödeneklerden tasarruf edileceğini belirtti.

Suriyelilerin, Birleşik Krallık ve Rusya’nın ardından Güney Kıbrıs’ta nüfus açısından en fazla vatandaşa sahip üçüncü ülke olduğuna dikkati çeken gazete, Güney Kıbrıs’taki Suriyeli sayısının, rakamların 1 Ekim 2021 ve geçtiğimiz ağustos ayında güncelleştirilmesi temelinde, 13 bin 96 olduğunu yazdı.

Habere göre 13 bin 96 Suriyeli’den 8 bin 470’ini erkekler, 4 bin 626’sını kadınlar oluşturuyor.

Güney Lefkoşa’da 3 bin 148; “Mağusa bölgesinde” 72; Larnaka’da 553; Limasol’da 4 bin 860 ve Baf’ta ise 4 bin 193 Suriyeli ikamet ediyor.

Öte yandan Politis gazetesi iş dünyasının dikkatini Suriye’deki gelişmelere çevirdiğini yazdı.

Suriyelilerin ülkelerine geri dönemeye başlamasıyla oluşan yeni durum nedeniyle iş dünyasının gelişmeleri yakından takip ettiğini yazan gazete, Güney Kıbrıs’ta dün Suriyeliler tarafından, siyasi sığınma başvurularının geri çekilmesi için 90 kişinin başvuruda bulunduğunu, geçtiğimiz gün ise bu rakamın 19 şeklinde yer aldığını belirtti.

Habere göre Kıbrıs (Rum) Ticaret ve Sanayi Odası (KEVE) adına açıklama yapan Genel Sekreter Mario Tsiakki, ülkedeki durumun netleşmesine kadar soğukkanlı olunması yönünde tavsiyede bulunurken gelişmelerin yakından takip edildiğini ifade etti.

Gazete haberinde ayrıca, Güney Kıbrıs’ta özellikle iş gücü piyasasında ve özellikle inşaat sektöründe çok sayıda Suriyeli’nin bulunduğunu belirtirken bunların ülkesine dönmesi durumunda işçi eksikliğinin yaşanacağına dikkati çekti.

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