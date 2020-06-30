Güney Kıbrıs’taki Vaka Sayısı

Güney Kıbrıs’ta dün yapılan bin 290 test sonucunda 2 yeni koronavirüs vakası tespit edildi.

Alithia gazetesi, Güney Kıbrıs’ta dün 2 yeni koronavirüs vakasının tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının 996’ya çıktığını belirtti.

Habere göre, 2 vakadan birinin, yurt dışından gelen, diğerinin ise seyahat geçmişi bulunan kişiler olduğu ifade edildi.

GÜNEY KIBRIS’A GİDECEK ÜLKELER LİSTESİ GENİŞLETİLİYOR

Öte yandan, Haravgi gazetesi, Rum Sağlık Bakanlığı’nın dün yapmış olduğu açıklamaya dayanarak Güney Kıbrıs’a turistlerin gelebileceği ülkeler listesinin genişletildiğini yazdı.

İngiltere ve Rusya gibi pazarların yine liste dışı kaldığına dikkat çeken gazete, İsrail’in B kategorisinde kaldığını belirtti.

Habere göre, belge göstermesi zorunlu olmayan ülkelerin yer aldığı A kategorisinde Avustralya, Avusturya, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Almanya, Yunanistan, İsviçre, Japonya, Macaristan, İzlanda, Letonya, Lihtenştayn, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Norveç gibi ülkeler bulunuyor.

Belge gösterilmesi gerekli olan ülkelerin içinde bulunduğu B kategorisinde, Bulgaristan, Belçika, Fransa, İrlanda, İsrail, İtalya, Ürdün, Hollanda, İspanya, Romanya, Sırbistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Lübnan gibi ülkeler yer alıyor.