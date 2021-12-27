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Güney Kıbrıs’taki vaka sayısı yüksek seviyelerde olmaya devam ediyor.

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Kıbrıs’taki vaka sayısı yüksek seviyelerde olmaya devam ediyor. Son 24 saatte 912 vaka saptandı ve pozitiflik oranı %1,7 olarak belirlendi.
Güney Kıbrıs’taki vaka sayısı yüksek seviyelerde olmaya devam ediyor.

Kıbrıs’taki vaka sayısı yüksek seviyelerde olmaya devam ediyor. Son 24 saatte 912 vaka saptandı ve pozitiflik oranı %1,7 olarak belirlendi.

Sağlık sistemi yoğun bir baskı altında bulunmaya devam ediyor. Devlet hastanelerinde 74’ü kritik durumda 162 hasta tedavi altında bulunuyor.

Hastaların %80,87’sinin aşılanmamış olduğu belirtildi. Artık bulaşıcı olmayan 15 post-covid hastası solunum cihazına bağlı durumda tedavi görmeye devam ediyor. 

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