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Güney Kıbrıs'taki vakalarda 398 kişinin 250’si yerel bulaş

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Kıbrıs Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı verilere göre, güneyde Temmuz ve Ağustos aylarında görülen Covid-19 vakalarının çoğunluğu 18- 59 yaş aralığında.Vakalarda 398 kişinin 250’si yerel bulaş
Güney Kıbrıs'taki vakalarda 398 kişinin 250’si yerel bulaş

Kıbrıs Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı verilere göre, güneyde Temmuz ve Ağustos aylarında görülen Covid-19 vakalarının çoğunluğu 18- 59 yaş aralığında.

20 Ağustos tarihine kadar görülen 398 vaka arasında, %83’ü 18-59 yaşları arasında, geriye kalan %8’in 60 yaş üzeri ve %9’unun ise 17 yaş altı olduğu bildirildi.

Vakaların %52’si erkek, %48’i ise kadın olduğu açıklandı.

Aynı dönem içerisinde, Covid-19 bulgusu taşıyan 398 kişinin 250’sinin yerel bulaş, 129’unun ise yurtdışından, 19 vakanın ise nereden bulaştığı belirsiz olduğu aktarıldı.

Hastanede tedavi görenlerle ilgili olarak ise, 16 yeni giriş yapıldığı, bunların 14’ünün taburcu edildiği, yoğun bakım servisinde tedavi gören bir kişinin de yaşamını yitirdiği belirtildi.

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