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Güney Kıbrıs’taki yabancı öğrenci sayısı son yedi yılda ikiye katlandı

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Güney Kıbrıs’taki yabancı uyruklu üniversite öğrencilerinin sayısı son yedi yılda ikiye katlandığı açıklandı.
Güney Kıbrıs’taki yabancı öğrenci sayısı son yedi yılda ikiye katlandı

Politis gazetesi, Güney Kıbrıs’taki devlet ve özel üniversitelerin son 30 yıllık süreçte büyük gelişme kaydettiklerini, bu durumun ise son yedi yılda yabancı öğrenci sayısının ikiye katlanmasını sağladığını yazdı.

Gazete, “Kıbrıs Üniversitesi” ve “Kıbrıs Teknoloji Üniversitesi'nin” ise “Times Higher Education World University” listesinde ilk bin üniversite arasında yer aldığını belirtirken 2020-21 döneminde eğitim gören üniversite öğrencilerinin toplam sayısının 54 bin 235 olduğunu aktardı.

Güney Kıbrıs’ta eğitim gören üniversite öğrencilerinin sayısının 2013 yılından günümüze neredeyse ikiye katlandığını vurgulayan gazete, 2013 -2014 döneminde yabancı öğrenci oranının yüzde 20-28 arasındayken, 2020-21 döneminde bu oranın yüzde 40’lara ulaştığını belirtti.

Gazete, yabancı öğrencilerin net sayısına ve uyruklarına ise haberinde yer vermedi.

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