Güney Kıbrıs’tan AB’ye Türkiye tepkisi: Bu hoşgörü çatışma riski yaratıyor

Türkiye ile Yunanistan ilişkilerinde artan gerilim bu hafta Prag'da Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Avrupalı liderleri buluşturan toplantılara da yansıdı.

Türkiye ile Yunanistan ilişkilerinde Ege adaları ve bir dizi başlıkta son dönemde gerilim karşılıklı açıklamalarla tırmanırken, Güney Kıbrıs'tan da Avrupa Birliği'ne (AB) “Türkiye'ye daha fazla tepki gösterin” çağrısı geldi.

Çekya’nın başkenti Prag’da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis arasında gerilim yaşanmıştı. Yunanistan'ın eski Başbakanı ve muhalefetteki SYRIZA partisinin başkanı Aleksis Çipras da AB’den Türkiye’ye yaptırım uygulamasını istemişti.

Prag'da düzenlenen gayrı resmi AB zirvesinde konuşan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis de AB'nin “kabul edilemez davranışları” nedeniyle Türkiye'ye net bir mesaj vermesi gerektiğini söyledi. Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'ın Avrupa'nın enerji güvenliği açısından önemine dikkat çeken Anastasiadis'in Türkiye'yle artan gerilimin Avrupa'nın Rusya'ya enerji bağımlılığını azaltma hedefini tehlikeye attığını savundu.

Rum lider, basına yaptığı açıklamada da AB'nin Türkiye'nin söylemlerine karşı çifte standart uyguladığını söyleyerek bundan hayal kırıklığı duyduğunu ifade etti. Anastasiadis, “Avrupa'da yeni bir çatışma riski yaratan da bu hoşgörü” diyerek Türkiye'ye karşı Avrupalı yetkililerin yaptığı dayanışma açıklamalarının sözde kaldığını kaydetti.