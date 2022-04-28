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Güney Kıbrıs'tan Adli Haberler

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Güney Kıbrıs'tan Adli Haberler
Güney Kıbrıs'tan Adli Haberler

Rum Polisi Narkotik Şube (İKAN) ekiplerinin Limasol’da düzenlediği operasyon çerçevesinde 1,5 kilo hintkeneviri ile 24 hintkeneviri fidesi ele geçirdiği ve olayla ilgili biri 37, diğeri 76 yaşındaki iki kişiyi gözaltına aldığı bildirildi.

Alithia gazetesi, söz konusu şahısların bugün, Limasol Kaza Mahkemesi’ne çıkarılacaklarını ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü yazdı.

PASKALYA YORTUSUNU OKUL YAKARAK KUTLADILAR

Öte yandan Fileleftheros gazetesi de, Güney Lefkoşa’da bulunan Ay.Vasilios Ortaokulu’nun, Paskalya yortusunun kutlandığı günlerde kimliği belirsiz kişilerce kundaklandığını, camlarının kırıldığını, duvarlarına sprey boyalarla sloganlar yazıldığını ve büyük maddi hasara uğratıldığını yazdı.

75 YAŞINDAKİ ADAM ZEHİRLİ YILAN ISIRMASI NEDENİYLE YOĞUN BAKIMDA

Aynı gazete, bir diğer haberinde de, Limasol’da 75 yaşındaki bir adamı zehirli yılan ısırdığını ve adamın vücuduna giren zehrin, çoklu organ yetmezliğine yol açarak yoğun bakımlık olmasına yol açtığını yazdı.

Haberde, adamın 6 gündür yoğun bakımda olduğu ve doktorların adamı kurtarabilmek için büyük çaba sarf ettiği kaydedildi.

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