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Güney Kıbrıs'tan Adli Haberler

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Güney Kıbrıs'tan Adli Haberler
Güney Kıbrıs'tan Adli Haberler

Güney Kıbrıs’taki İdalio Lisesi’nde birkaç gün önce, kimliği belirsiz şahısların yavru kedilere işkence edip astıkları ve kanlarıyla duvarlara yazı yazdıkları bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, konunun polise intikal ettiğini ve Hayvan Partisinin de olayı kınadığını kaydederek, kedilere öğrencilerin mi yoksa başka kişilerin mi işkence ettiğinin araştırıldığını yazdı.

OKULUN KARŞISINDAKİ PARKI ATEŞE VERDİLER

Öte yandan Politis gazetesi de, Larnaka’daki Vergina Ortaokulu’nun karşısında bulunan parkın, 6 Mayıs’ta kimliği belirsiz şahıslar tarafından ateşe verildiğini yazdı.

Haberde, Larnaka Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre kundaklama sonucu parktaki tüm oyuncakların kullanılamaz hale geldiği ve bu tür olayların kabul edilemez, öfke duyguları yaratan ve kınanan olaylar olduğu belirtildi.

Gazete, kundaklamayı kimin yaptığıyla ilgili soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.

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