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Güney Kıbrıs’tan Çin vatandaşlarına PCR şartı!

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Güney Kıbrıs’ın, son günlerde Covid-19 vaka sayısında büyük artışın yaşandığı Çin’den gelecek olan kişiler için tedbir aldığı bildirildi.
Güney Kıbrıs’tan Çin vatandaşlarına PCR şartı!

Fileleftheros gazetesi, Bakanlar Kurulu’nun dünkü toplantısında, 15 Ocak itibarıyla Çin’den Güney Kıbrıs’a gidecek olan kişilere, son 48 saat içerisinde yapılmış negatif sonuçlu PCR testi ibraz etme zorunluluğu getirildiğini yazdı.

Gazete, Bakanlar Kurulu’nun, Güney Kıbrıs’tan ve Güney Kıbrıs’a yapılacak tüm uçuşlarda koruyucu maske kullanılması ve kişisel hijyenin korunması hususunda tavsiyede bulunduğunu kaydetti.

Bakanlar Kurulu’nun, yoğun bakım ünitelerindeki yatakların tek merkezden idare edilmesini kararlaştırdığını yazan gazete, mevcut Covid-19 tedbirlerinin de 15 Mart’a kadar uzatıldığını belirtti.

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