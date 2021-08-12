Güney Kıbrıs’tan elektrik alınıyor!
DETAY ÖZEL HABER
KIB-TEK’deki üretim yetersizliği nedeniyle elektrik ihtiyacı Güney Kıbrıs’tan sağlanıyor.
Kıb-Tek ise arzda gün içerisinde dönüşümlü olarak elektrik kesintisi uyguluyor.
Yakıt neden alınmadı?
Yılan hikayesine dönen KIB – TEK akaryakıt taşıma ihalesinde, Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın “TPIC” isimli şirkete yönelik ısrarı nedeniyle defalarca ertelenmiş, son olarak dün, Arıklı’nın beklediğinin aksine TPIC, 28 değil; 35,19 Dolar teklif vermişti.
AKSA’nın eksik evrak nedeniyle elendiği, TPIC’in 35,19 Dolar, Sidereal’in ise 33,38 Dolar teklif verdiği ihaleye ilişkin kararın, kısa bir süre sonra açıklanması bekleniyor.
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