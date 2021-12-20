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Güney Kıbrıs'tan hazırlık tatbikatları

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Rum Arama-Kurtarma Koordinasyon Merkezi’nin (KSED), Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” (MEB) içerisindeki enerji faaliyetlerinin desteklenmesi için hazırlık tatbikatları organize ettiği bildirildi.
Güney Kıbrıs'tan hazırlık tatbikatları

Rum Arama-Kurtarma Koordinasyon Merkezi’nin (KSED), Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” (MEB) içerisindeki enerji faaliyetlerinin desteklenmesi için hazırlık tatbikatları organize ettiği bildirildi.

Alithia gazetesi, KSED’den yapılan açıklamaya göre tehlikeli durumların göğüslenmesi çerçevesinde, “EXXONMOBIL” şirketinin sözde “MEB” içerisinde yapacağı faaliyetlerin desteklenmesine yönelik Rum Polisi ile Rum Milli Muhafız Ordusu’na ait helikopterler tarafından “STENA FORTH” adlı sondaj gemisi üzerinde eğitim uçuşu gerçekleştirileceğini yazdı.

Gazete, hazırlık tatbikatları çerçevesinde Rum İtfaiyesi Felaketle Mücadele Birimi, Su Altı Taarruz Birimi ve Rum Polisi Anti-Terör Şubesi’nin yetkilileri tarafından söz konusu gemiye bilgilendirme ziyaretleri gerçekleştirildiğini de kaydetti.

“EXXONMOBIL” şirketinin 10’uncu parseldeki “Glafkos” hedefinde teyit sondajı gerçekleştirmeye hazırlandığını belirten gazete, “STENA FORTH” sondaj gemisinin bir süredir Limasol Limanı’nda demirli bulunduğunu anımsattı.

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