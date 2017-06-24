Güney Kıbrıs'tan KKTC'ye 260 kilo dana eti getirirken yakalandı!

Adı edilen tutuklanmış olup, polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Pois Basın Sunaylığı’ndan edinilen bilgilere göre, bugün (24.06.2017) tarihinde, saat 00:30 sıralarında, Gazimağusa-Lefkoşa Anayolu üzerinde Demirhan yakınlarında polis tarafından yapılan operasyon sonucu İ.K.(E-33)’nin kullanımında bulunan araçta GKRY Bölgesinden henüz tespit edilemeyen bir yerden kanunsuz olarak KKTC'ye ithal edilmiş 260 kg dana eti bulunarak emare olarak alınmıştır.

Adı edilen tutuklanmış olup, polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.