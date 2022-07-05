Güney Kıbrıs'tan KKTC'ye elektrik alınmaya başlandı
Ülke genelinde yaşanan elektrik kesintilerinin ardından yeni bir gelişme olduğu bildirildi.
24 saatten fazla süredir devam eden elektrik kesintilerinden sonra hükümet güney Kıbrıs RUM yönetiminden elektrik alma kararı verdi.
Uzun bir aradan sonra KKTC'ye Güney Kıbrıs'tan elektrik enerjisi verilmeye başlandı.
Güney Kıbrıs'tan alınan enerjinin 50 Mv olduğu öğrenildi
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