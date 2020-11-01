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Güney Kıbrıs'tan KKTC’ye gizlice girmeye çalışırken tutuklandı!

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Lefkoşa'da meydana gelen askeri yasak bölgeyi ihlal suçundan dolayı tutuklanan zanlı Başgil Karagöz dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Güney Kıbrıs'tan KKTC’ye gizlice girmeye çalışırken tutuklandı!

Lefkoşa'da meydana gelen askeri yasak bölgeyi ihlal suçundan dolayı tutuklanan zanlı Başgil Karagöz dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

DETAY ÖZEL-EVRİM KAMALI

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ortunç Özbaylı, olguları aktardı. Polis, zanlı Başgil Karagöz’ün Birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal ederken suçüstü tutuklandığını belirtti. Polis, 31.10. 2020 tarihinde saat 10.10’da Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı Lokmacı Birliği’nde Güney Kıbrıs dan KKTC’ye gizlice girmeye çalışan zanlının tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının itiraf İçerikli sözlü beyanlarda bulunduğunu anlattı. Polis, tahkikatın yeni başladığını belirterek, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının üç gün tutuklu kalmasına emir verdi. 

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