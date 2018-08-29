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Güney Kıbrıs'tan Kuzey Kıbrıs'a DRON ile uyuşturucu sevkiyatı

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Güney Kıbrıs'tan Kuzey Kıbrıs'a DRON ile uyuşturucu sevkiyatı
Güney Kıbrıs'tan Kuzey Kıbrıs'a DRON ile uyuşturucu sevkiyatı

Uyuşturucu tacirleri yeni bir yöntem geliştirerek, Güney’den Kuzey’e uyuşturucu sevkiyatını drone ile yapmaya başladı.

HAVADİS'ten Devrim DEMİR'in haberine göre,Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir polis ekibi aldığı bir ihbar üzerine, Çağlayan bölgesinde ağaçlık bir alana Güney Kıbrıs’tan ‘drone’ ile uyuşturucu geldiği bilgisi üzerine, bölgedeki kamera görüntülerini mercek altına aldı.

İncelenen görüntülerde, 17 Ağustos tarihinde saat 16.00 raddelerinde Güney Kıbrıs’tan geldiği tespit edilen bir dronun boş ağaçlık bir araziye uyuşturucu atıldığını ve zanlı Orhan Iravul’un bölgeye giderek atılan maddeyi alıp aracına koyup uzaklaştığı tespit edildi.

Polis tarafından arandığını öğrenen Iravul’un ortadan kaybolduğu ve önceki gün Narkotik Şube’ye giderek teslim olduğu öğrenildi.

Iravul, dün tutukluluk talebiyle Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Rauf Kürşad, zanlının soruşturma amaçlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

 

10 gündür aranıyordu

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis çavuşu Erkan Karam, 18 Ağustos tarihinde şubeye gelen bir bilgide, Güney’den drone ile Çağlayan bölgesine boş bir araziye uyuşturucu atıldığını öğrenmeleri üzerine, bölgede geniş çaplı soruşturma başlattıklarını kaydetti.

Polis çavuşu Karam, bölgeden temin edilen kamera görüntülerinde 17 Ağustos tarihinde Güney Kıbrıs’tan gelen bir drone’nin Çağlayan bölgesine uyuşturucu madde atıldığını tespit ettiklerini kaydetti.

Karam, görüntülerde zanlı Orhan Iravul’un bölgeden bir şeyler alıp aracı ile kaçtığını ve polis tarafından arandığını öğrenmesi üzerine ortadan kaybolduğunu 10 gün sonra Narkotik Şube’ye giderek teslim olduğunu söyledi.

Kamera görüntüleri inceleniyor

Soruşturmanın çok ciddi olduğunu ve birçok bilgi edindiklerini ifade eden Karam, bölgeden temin edilen kamera görüntülerinin inceleneceğini, teslim olan zanlının birçok beyanda bulunduğunu söyledi.

Kayıp emarelerin henüz bulunmadığını kaydeden polis çavuşu, zanlının soruşturma amaçlı 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

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