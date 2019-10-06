Güney Kıbrıs'tan kuzey Kıbrıs'a uyuşturucu ve hassas terazi geçirirken yakalandılar!

Beyarmudu Kara Giriş Kapısından KKTC’ye geçen C.D.’nin (K-34) kullanımında olan araçta, uyuşturucu madde bulundu.
Polisten verilen bilgiye göre, söz konusu araçta hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan 26 gram maddenin yanında, 2 adet içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan ucu yanık sarma sigara, hassas terazi, hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan plastik öğütücü bulundu.
Adı edilen tutuklandı.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.