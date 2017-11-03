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Güney Kıbrıs’tan Lübnan ve Ürdün’e 36,5 milyon Euro’luk silah

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Güney Kıbrıs’tan Lübnan ve Ürdün’e 36,5 milyon Euro’luk silah
Rum yönetiminin, Lübnan ve Ürdün’e askeri silah takviyesi yaptığı, bugüne kadar Lübnan’a toplam 36 milyon 500 bin Euro’luk silah verdiği haber verildi.

Alihtia “Lübnan’a 36,5 Milyon Euro’luk Silah Verdik” başlıklı haberinde, Güney Kıbrıs’ın yakın geçmişte Lübnan Silahlı Kuvvetleri’ne  4’üncü parti askeri malzeme teslimatı yaptığını, Rum Savunma Bakanı Hristoforos Fokaidis’in geçen pazartesi günü bu vesileyle Lübnan’ı ziyaret ettiğini yazdı.

Haberde, Rum yönetiminin Lübnan’a  verdiği silahların yeni sistemler değil, Yugoslavya menşeli Zastava’lar gibi RMMO tarafından artık kullanılmayıp depolarda tutulan silahlar olduğuna vurgu yapıldı, benzer şekilde Ürdün’e de silah verildiği kaydedildi.

Gazete, Fokaidis’in Lübnan’da Cumhurbaşkanı Mishel Aoun ve Savunma Bakanı Yaacoub El Sarraf ile görüştüğünü ve bu çerçevede “Gizli Bilgi Paylaşımı Antlaşması” imzaladığını, Fokaidis’in ziyaretinden iki gün önce de Lübnan Başbakanı Saad Hariri’nin Güney’e giderek Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastaiadis’le görüştüğünü hatırlattı.

Gazeteye göre Fokaidis Lübnan ziyareti sırasında, dengi El Sarraf ile İkili Askeri İşbirliği Programı çerçevesinde Güney Kıbrıs-Lübnan işbirliğini eğitim ve ortak tatbikatlarla, özellikle terörle mücadele, deniz güvenliği ve kriz yönetimi alanlarında geliştirme konuları masaya yatırıldı.

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