Güney Kıbrıs'tan maaş alanların çekleri Türk tarafına geldi

Türk-Sen Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, Güney Kıbrıs Sosyal Sigortalarından maaş alan vatandaşların Nisan ayına ait çeklerinin, Türk-Sen’in girişimleri sonucu bugün KKTC Postalarına geldiğini duyurdu.

Bıçaklı yaptığı yazılı açıklamada, ilgili vatandaşların Posta ile temas kurarak çeklerini alabileceklerini, maaşları banka hesaplarına yatan vatandaşların paralarının ise bir iki güne kadar hesaplarına yatmış olacağını kaydetti.