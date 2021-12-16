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Güney Kıbrıs’tan Polis Haberleri

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Güney Kıbrıs’tan Polis Haberleri
Güney Kıbrıs’tan Polis Haberleri

ARABANIN BAGAJINDA GÜNEY KIBRIS’A KAÇAK MÜLTECİ GEÇİREN İKİ KİŞİ TUTUKLANDI
 

Rum polisinin dün, Lefkoşa Rum Kesimi’nde arabasıyla şüpheli hareketler sergileyen 22 ve 25 yaşındaki iki Rum’un aracını durdurduğu ve araçta yapılan kontrollerde, bagajda üçüncü ülke vatandaşı bir kişinin bulunduğunu tespit ettiği bildirildi.


Alithia gazetesi, şahısların karakola götürüldüğünü ve burada verdikleri ifadede, kaçak şahsı yasa dışı yollarla KKTC’den Güney Kıbrıs’a geçirdiklerini iddia ettiklerini yazdı.


55 YAŞINDAKİ ŞAHIS ÇOCUK PORNOSUNDAN TUTUKLANDI


Öte yandan Fileleftheros gazetesi ise, Baf’ta sakin 55 yaşındaki bir kişinin çocuk pornosundan tutuklandığını yazdı.


Haberde, Rum polisinin Europol’den aldığı ihbarı değerlendirerek, söz konusu şahsın beş ayrı çocuk pornosu arşivini internet ortamındaki veri depolama hizmetine yüklediğini tespit ettiği belirtildi.


ÇOK SAYIDA MÜCEVHER ÇALINDI


Gazetenin bir diğer haberinde ise, dün sabaha karşı Baf’taki bir kuyumcudan çok sayıda mücevherin çalındığı bildirildi.


Haberde, kuyumcu sahibinin polise verdiği ifadede sabaha karşı kendisine ait kuyumcu dükkanının alarmının çaldığını söylediği ve olay yerine giden polisin, kuyumcu dükkanından çok sayıda mücevherin çalındığını tespit ettiği; ancak hırsızların bulunamadığı kaydedildi.


POLİS UÇAĞA KONTROLDEN GEÇMEDEN BİNMEK İSTEDİ


Politis gazetesi ise, daha önce Rum Başkanlık Muhafızı olarak görev yapan ve şu an görevini havalimanında sürdüren bir polis memurunun, Atina’ya gitmek için bineceği uçağa kontrolden geçmeden binmek istediğini; ancak buna izin verilmediğini yazdı.


Haberde, söz konusu polis memurunun ne kendisinin, ne de bagajlarının X-Ray’den geçmesine müsaade ettiği, havalimanında olay çıkardığı; ve uçağa bindirilmediği belirtildi.


GÜMRÜKSÜZ SİGARAYLA YAKALANDI


Haravgi gazetesi de, Limasol’da sakin 59 yaşındaki bir kişinin, salı akşamı polis çevirmesine takıldığını ve aracında yapılan aramada, 37 karton gümrüksüz sigara bulunduğunu yazdı.
Haberde, şahsa 2 bin Euro para cezası kesildiği belirtildi.

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