Güney Kıbrıs'tan Rus turistlere karantinasız giriş izni

Dimitriu, “Kıbrıs yönetimi, 1 Nisan’dan itibaren Rusya’yı ‘kırmızı kategorideki’ ülkelerin listesine dahil edecek” diye konuştu.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Rusya Büyükelçiliği Turizm Ataşesi Dimitris Dimitriu, 1 Nisan’dan itibaren Rusya’nın ‘kırmızı listeye’ alınacağını, böylelikle Rus turistler için karantina zorunluluğunun kalkmış olacağını belirtti.

Rus basınına demeç veren Dimitriu, Güney Kıbrıs’ın 1 Nisan’dan itibaren Rusya’yı ‘kırmızı listeye’ alacağını, böylelikle Rus turistler için karantina zorunluluğunun kalkmış olacağını ifade etti.

Dimitriu, “Kıbrıs yönetimi, 1 Nisan’dan itibaren Rusya’yı ‘kırmızı kategorideki’ ülkelerin listesine dahil edecek” diye konuştu.

Güney Kıbrıs Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, ‘kırmızı listede’ yer alan ülke vatandaşlarının, yola çıkmadan en erken 72 saat önce ve adaya vardıklarında olmak üzere iki kez PCR testi yaptırmaları gerekiyor. Ayrıca tüm Rus turistlerin, uçaklarının kalkışından 24 saat önce Cyprus FlightPass devlet sitesine kayıt yaptırmaları da gerekecek.

Test için rezervasyon yaptırılabiliyorAynı sitede Kovid-19 testi için önceden rezervasyon yaptırılabiliyor (Larnaka Havalimanı’nda 30 euro, Baf Havalimanı’nda ise 32 euro), sonuçlar üç saat içinde SMS ile gönderiliyor.

Şu anda Güney Kıbrıs'a yolcu ve kargı uçuşları Aeroflot, S7 ve Ural Havayolları tarafından yapılıyor. 3 Nisan'dan itibaren Rossiya ve Pobeda havayolu şirketleri de doğrudan yolcu ve kargo uçuşlarına yeniden başlayacak.

Sadece sınırı geçme hakkı olan yolcuların ve uçuş kurallarına uymak kaydıyla uçmasına izin veriliyor. Rusya Federal Sivil Havacılık Kurumu (Rosaviatsiya) ayrıca, Red Wings havayolu şirketinin Moskova-Larnaka ve St. Petersburg-Larnaka rotalarında (haftada 5 kez) uçuşuna izin vermiş bulunuyor.