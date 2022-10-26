Güney Kıbrıs’tan Türkiye açıklaması: Kazara çatışma çıkabilir

Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim devam ederken ABD'nin Güney Kıbrıs'a silah ambargosunu kaldırma kararına Türkiye'den gelen sert tepki de bölgede tansiyonu yükseltiyor. Güney Kıbrıs’tan Türkiye’yi hedef alan yeni açıklamalar geldi.

Son dönemde Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim hızla tırmanırken ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne uyguladığı ambargoyu eylül ayında kaldırmasıyla patlak veren krizin yansımaları da sürüyor.

Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı İoannis Kasulidis, dün parlamentoda yaptığı açıklamada, bakanlık bünyesinde özel bir Türkiye birimi kuracaklarını açıkladı. Türkiye'nin son dönemde Yunanistan'a ve Güney Kıbrıs'a yönelik provokasyonları artırdığını savunan Kasulidis, Rusya'nın Ukrayna işgalinin Türkiye'nin elini güçlendirdiğini söyledi. Rusya'yla diğer ülkeler arasında arabulucu rolü üstlenen Türkiye'nin bu yolla dünya siyasetinde etkisini artırdığını kaydeden Rum bakan, Ankara'nın son dönemde bazı ülkelerle normalleşme adımları atarak dış politikaya yoğunlaştığını ifade etti.

Avrupa nezdinde her fırsatta Türkiye'nin tutumunu şikayet ettiklerini belirten Kasulidis, buna karşın AB ülkelerinin kendi çıkarları doğrultusunda Türkiye konusunda farklı tavır izlediğini söyleyerek “Almanya başka bir yol izliyor, Fransa başka bir şey diyor” dedi.

‘ERDOĞAN, KKTC OFİSİ İÇİN BAZI ÜLKELERİ İKNA ETTİ’

Rum bakan ayrıca Türkiye'nin KKTC'nin tanınması yönündeki girişimlerini de eleştirerek “Cumhurbaşkanı Erdoğan kendi kişisel gücünü kullanarak bazı AB ülkelerini KKTC ofisi açma konusunda ikna ettiğini belirtti.

Kasulidis ayrıca Türkiye'nin Ege'deki Yunan adalarını işgal edeceği yönündeki iddiaların gerçekçi olmadığını, ama bölgede yaşanabilecek bir kazanın zincir etkisiyle büyük bir çatışmaya dönüşmesinden endişe ettiklerini söyleyerek “Bu konuda tetikte olmalıyız” dedi.

Türkiye-Yunanistan hattında gerilim yükselirken Güney Kıbrıs’ın da son dönemde ordusunu güçlendirmek adına askeri yatırımları artırması dikkat çekiyor.