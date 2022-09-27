Güney Kıbrıs’tan Türkiye-Yunanistan açıklaması: Çatışmaya sürüklenmekten korkuyoruz

Türkiye ve Yunanistan arasında son dönemde hızla artan gerilim Ankara-Washington hattında da krize yol açarken, Güney Kıbrıs bölgede bir çatışmanın patlak vermesinden büyük endişe duyduğunu açıkladı.

Yunanistan’ın uluslararası hukuka aykırı şekilde Ege’deki GASA kapsamında bulunan Midilli ve Sisam adalarına zırhlı araçlar sevk etmesinin ardından Türkiye, Yunanistan ve ABD’ye nota vermişti.

ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price ise, konuyla ilgili olarak “Rusya'nın bir kez daha egemen bir devleti işgal ettiği, transatlantik toplum ve uluslararası toplumun Ukrayna halkının yanında olduğu ve Rus saldırganlığına karşı durduğu bir dönemde, şimdi NATO ortakları arasında gerilimi artırabilecek açıklamaların veya eylemlerin zamanı değil” açıklamasında bulundu.

‘EN ZAYIF HALKA OLARAK KULLANILIRIZ’

Gerilim artarken Güney Kıbrıs’tan da dikkat çeken bir açıklama geldi. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı İoannis Kasulidis, ülkesinin Türkiye ve Yunanistan arasındaki bir savaşın içine çekilmesinden endişe duyduklarını açıkladı. Bloomberg TV ile röportajında Kasulidis, “Ege Denizi'ndeki bir çatışmanın bizi doğrudan etkilemesinden korkuyoruz çünkü bu hikayenin tamamında en zayıf halka olarak kullanılırız” dedi.

Bloomberg haberde, Türkiye'de gelecek yıl yapılacak seçimler öncesinde TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Adalar konusunda Yunanistan'a ve Batı'nın Atina'ya desteğine yönelik eleştirileri sertleştirdiğine dikkat çekti.

Kasulidis, Erdoğan'ın “Yunan tehdidi” ile ilgili açıklamalarını “akıl almaz ve gülünç” olarak niteleyerek “Tehdit eden o, revizyonist politika güden de o” dedi.

ABD’nin önceki hafta Güney Kıbrıs'a yönelik silah ambargosunu kaldırması da Türkiye-ABD hattında krize yol açmıştı. Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “ABD’nin GKRY’ ye yönelik silah ambargosunu kaldırma yönündeki 2020 Eylül ayında aldığı kararın kapsamını genişletmesini şiddetle kınıyoruz” denilmişti. KKTC' de “ABD yönetiminin Ada ve bölgedeki gerginliği artırma pahasına aldığı bu karar kabul edilemezdir” ifadelerini kullanmıştı.