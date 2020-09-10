  • BIST 1.105
  • Altın 468,437
  • Dolar 7,4091
  • Euro 8,8226
  • Lefkoşa 38 °C
  • Mağusa 39 °C
  • Girne 36 °C
  • Güzelyurt 35 °C
  • İskele 39 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKABakan Pilli:Toplam 1214 test yapıldı, 19 pozitif vakaya rastlandı, 10 kişi taburcu edildi

Güney Kıbrıs'tan uyuşturucu getirmiş

» »
Lefkoşa’da tasarrufunda uyuşturucu bulunması üzerine tutuklanan zanlı Şenol Kazan tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Güney Kıbrıs'tan uyuşturucu getirmiş

Lefkoşa’da tasarrufunda uyuşturucu bulunması üzerine tutuklanan zanlı Şenol Kazan tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

(Kamalı Haber) –

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Cemal Ramiz, olguları aktardı. Polis, zanlı Şenol Kazan’ın 30 Ağustos 2020 ile 9 Eylül 2020 tarihleri arasında Kanunsuz uyuşturucu madde ithal ve tasarrufu suçundan methaldar olduğunu söyledi. Polis, zanlının 9 Eylül 2020 tarihinde işyerinde tespit edilerek, tutuklandığını ve tasarrufunda yarım gram hintkeneviri olduğuna inanılan uyuşturucu madde bulunarak, emare alındığını belirtti. Polis, zanlının gönüllü ifade verip, konu maddeyi 30 Ağustos’ta Güney Kıbrıs’tan ithal ettiğini itiraf ettiğini anlattı. Polis,  tahkikatın yeni başladığını söyleyerek, zanlının 1 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç TemaySağer, zanlının 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Rum Yönetimini Uyardı09 Eylül 2020 Çarşamba 11:04
  • Güney Kıbrıs'ta 2797 test 1 yeni vaka08 Eylül 2020 Salı 17:36
  • Güney Kıbrıs'ta 1 ölüm, 1 yeni vaka07 Eylül 2020 Pazartesi 18:31
  • Güney'den getirdiği aracına sahte evrak düzenledi07 Eylül 2020 Pazartesi 18:14
  • Güney Kıbrıs’ta 1 ölüm, 1 yeni vaka!07 Eylül 2020 Pazartesi 18:07
  • Patlayıcı Madde Ve Kaçak Tütün Tasarrufundan Tutuklandı07 Eylül 2020 Pazartesi 14:10
  • “AB Üyeliğinin Kıbrıs Vatandaşlığına Kattığı Değerle Vurgun”07 Eylül 2020 Pazartesi 13:59
  • Güney Kıbrıs’a Yönelik Mülteci Akını07 Eylül 2020 Pazartesi 12:30
  • Rum Vergi Dairesinden ABD’yle Yapılan Anlaşma Konusunda Bilgilendirme07 Eylül 2020 Pazartesi 12:10
  • Güney Kıbrıs'ta 5 yeni Covid-19 vakası05 Eylül 2020 Cumartesi 18:28
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti