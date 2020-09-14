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Güney Kıbrıs'tan uyuşturucu ithal eden zanlı mahkemede

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Güney Kıbrıs'tan uyuşturucu ithal eden zanlı mahkemede
Güney Kıbrıs'tan uyuşturucu ithal eden zanlı mahkemede

Lefkoşa’da tasarrufunda uyuşturucu bulunması üzerine tutuklanan zanlı Şenol Kazan tutuklanarak dün teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

(Kamalı Haber) 

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Cemal Ramiz, olguları aktardı. Polis, zanlı Şenol Kazan’ın 30 Ağustos 2020 ile 9 Eylül 2020 tarihleri arasında Kanunsuz uyuşturucu madde ithal ve tasarrufu suçundan methaldar olduğunu söyledi. Polis, zanlının 9 Eylül 2020 tarihinde işyerinde tespit edilerek, tutuklandığını ve tasarrufunda 237 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak, emare alındığını belirtti. Polis, zanlının gönüllü ifade verip, konu maddeyi 30 Ağustos’ta Güney Kıbrıs’tan ithal ettiğini itiraf ettiğini anlattı. Polis, zanlının etki edebileceği tahkikatın tamamlandığını söyleyerek, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını mahkemeden talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç TemaySağer, zanlının yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 4 haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması, 5 bin TL nakdi teminat yatırması, 150 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması, KKTC vatandaşı bir kefilin 100 bin TL kefalet senedi imzalaması  koşulları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

 

 

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