 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 86.070
  • Altın 147,397
  • Dolar 3,7787
  • Euro 4,0801
  • Lefkoşa 7 °C
  • Mağusa 7 °C
  • Girne 7 °C
  • Güzelyurt 2 °C
  • İskele 7 °C
  • İstanbul 2 °C
  • Ankara -11 °C
SON DAKİKASon Dakika: Hamitköy'de yangın!

Güney Kıbrıs’tan vergi düzenlemesine “hayır”

»
Güney Kıbrıs’tan vergi düzenlemesine “hayır”
Güney Kıbrıs’ın, Avrupa Komisyonu’nun “Ortak Birleştirilmiş Kurumlar Vergisi Matrahı” düzenlemesine karşı olduğu ve bunun karşısında durmak için hazırlıklar yaptığı haber verildi.

Politis gazetesi “Birleştirilmiş Vergiye Hayır” başlığıyla verdiği haberinde, Rum Hükümeti ile Meclisinin, kurumların ortak bir zeminde vergilendirilmesiyle ilgili Avrupa Komisyonu’nun planlamalarının, Güney Kıbrıs’ın sunduğu vergi avantajlarına ve ülkenin müteşebbis merkezi olarak görüntüsüne zarar vereceği düşüncesine sahip olduğunu yazdı.

Rum Meclisi Ticaret Komitesi’nin, dünkü oturumda,  AB’de kurumlar vergisiyle ilgili yapılması planlanan değişiklikleri ele aldığını kaydeden gazete, oturumda, daha sonraki aşamada kurumların vergisi oranıyla ilgili baskıların olacağı yönünde endişelerin dile getirildiğini aktardı.

Bu endişelerden ötürü Ticaret Komitesi’nin, Rum Meclisine sunmak üzere bir rapor hazırlamaya karar verdiğini kaydeden gazete, Meclis’in bir görüş ya da gerekçeli bir görüşle itirazlarını dile getirmesinin istendiğini belirtti.

Habere göre Rum Maliye Bakanlığı temsilcisi dünkü oturumun ardından yaptığı açıklamada, Hükümetin yapılmak istenenlere karşı olduğunu belirtirken, Rum Bakanlar Kurulu’nun siyasi bir karar alması ve Avrupa birimlerine aktarılmak üzere bir argümanlar listesi hazırlamasının beklendiğini ifade etti.

Ticaret Komitesi Başkanı Angelos Votsis ise açıklamasında, planlananların ileri götürülmesi durumunda, Güney Kıbrıs’ın şirketlere sunduğu esnek vergi çevresinin etkileneceğini belirtti.

Ayıca vergilendirme zeminin değişmesi durumunda Güney Kıbrıs merkezli şirketlerin buradan kaçma ihtimalinin olduğuna işaret eden Votsis, veto ihtimalinin de bulunduğunu, ancak veto kullanmadan önce müttefikler edinmeleri gerektiğini vurguladı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Rum siyasi partileri KARDAK’taki gerilim konusunda Atina’ya destek belirtti31 Ocak 2017 Salı 11:09
  • Kanserli hastaların umut ışığı olacak...31 Ocak 2017 Salı 11:06
  • Juncker ve Hukuk Dairesi yetkilileriyle 4 özgürlük meselesini görüşecek31 Ocak 2017 Salı 11:03
  • Hidrokarbon fonu yasa tasarısı görüşmeleri devam ediyor31 Ocak 2017 Salı 11:02
  • Grivas’ı anma töreninin ardından sözlü tartışma31 Ocak 2017 Salı 11:01
  • Hasikos’un çözümsüzlük durumunda göçmen olmayanlara ek vergi önermesi tepki çekti31 Ocak 2017 Salı 10:40
  • Hellimin tescilinde, Kıbrıs sorunu gecikmesi iddiası31 Ocak 2017 Salı 10:39
  • “Kıbrıs sorunu çözülürse kalkınma olacak ama bankacılık sistemi diken”31 Ocak 2017 Salı 10:39
  • Papadopulos Brüksel’e gidiyor31 Ocak 2017 Salı 10:38
  • Çelepis: “Türkiye’nin garantilere ilişkin tutumu ikna edici olmadı”30 Ocak 2017 Pazartesi 12:27
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti