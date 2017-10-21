 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 108.489
  • Altın 151,139
  • Dolar 3,6704
  • Euro 4,3242
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKAIrak ordusu: Peşmerge Haziran 2014 sınırlarına çekildi

Güney Kıbrıs'tan "zombi hapı" açıklaması

»
Güney Kıbrıs'tan "zombi hapı" açıklaması
Son dönemde gündemde bulunan ve “Zombi hapı-Flakka” olarak da bilinen “Alpha-PVP” isimli uyuşturucu maddenin kullanımının Güney Kıbrıs’ta yüksek olduğu iddialarına Rum polisinden yalanlama geldi.

Alithia gazetesi, Kıbrıs Türk basınında yer alan ve söz konusu uyuşturucunun Güney Kıbrıs’ta kullanımının yaygın olduğu şeklindeki haberlerin, Rum Polisi Narkotik Şube Komiser Yardımcısı Panikos Stavros tarafından yalanlandığını yazdı.

Açıklamasında, söz konusu maddenin tehlikelerine değinen Stavros, 2012 yılında günümüze kadar bu maddenin kullanımına ilişkin yalnızca üç vakanın tespit edildiğini öne sürdü.

Gazete, söz konusu uyuşturucu maddenin KKTC’ye Güney Kıbrıs’tan geçtiği iddialarının da gerçekleri yansıtmadığını savundu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Rum Basını: AP Milletvekilleri Kıbrıslı Türk Milletvekillerine Brüksel’de destek veriyor20 Ekim 2017 Cuma 11:17
  • Anastasiadis Avrupa Konseyi Zirvesi’nde20 Ekim 2017 Cuma 10:27
  • AB anketinin Güney Kıbrıs’taki sonuçları19 Ekim 2017 Perşembe 14:18
  • 400 Kıbrıslı Türk öğrenci Kıbrıs'ın güneyinde öğrenim görüyor18 Ekim 2017 Çarşamba 11:06
  • Kasulidis’ten Türkiye konusunda üç itiraz18 Ekim 2017 Çarşamba 11:04
  • “NEMESİS 2017” tatbikatı MEB'de yapıldı18 Ekim 2017 Çarşamba 11:01
  • East Med boru hattının yolu açıldı18 Ekim 2017 Çarşamba 10:59
  • Kıbrıs’ın güneyinde yaşayan Kürtler Öcalan'la ilgili bilgi isteyecek18 Ekim 2017 Çarşamba 10:56
  • Anastasiadis Büyükelçilerin güven mektuplarını kabul etti18 Ekim 2017 Çarşamba 10:55
  • Trump-Çipras görüşmesi Rum basınında18 Ekim 2017 Çarşamba 10:31
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti