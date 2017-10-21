Güney Kıbrıs'tan "zombi hapı" açıklaması

Son dönemde gündemde bulunan ve “Zombi hapı-Flakka” olarak da bilinen “Alpha-PVP” isimli uyuşturucu maddenin kullanımının Güney Kıbrıs’ta yüksek olduğu iddialarına Rum polisinden yalanlama geldi.

Alithia gazetesi, Kıbrıs Türk basınında yer alan ve söz konusu uyuşturucunun Güney Kıbrıs’ta kullanımının yaygın olduğu şeklindeki haberlerin, Rum Polisi Narkotik Şube Komiser Yardımcısı Panikos Stavros tarafından yalanlandığını yazdı. Açıklamasında, söz konusu maddenin tehlikelerine değinen Stavros, 2012 yılında günümüze kadar bu maddenin kullanımına ilişkin yalnızca üç vakanın tespit edildiğini öne sürdü. Gazete, söz konusu uyuşturucu maddenin KKTC’ye Güney Kıbrıs’tan geçtiği iddialarının da gerçekleri yansıtmadığını savundu.