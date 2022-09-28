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Güney Kıbrıus'taki Orunda Camii’ndeki koruma çalışmalarının tamamlandığı açıklandı

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Güney Kıbrıus'taki Orunda Camii’ndeki koruma çalışmalarının tamamlandığı açıklandı
Güney Kıbrıus'taki Orunda Camii’ndeki koruma çalışmalarının tamamlandığı açıklandı

Kültürel Miras Teknik Komitesi, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen “Kıbrıs için büyük önemi olan kültürel miras anıtlarının desteklenmesi” projesi kapsamında, Orunda (Orounta) Camii’de yürütülen konservasyon çalışmalarının tamamlandığını duyurdu.

UNDP tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Lefkoşa’nın güney bölgesindeki Orunda köyünde yer alan 19-20. yüzyıla ait camiinin bitişiğinde bir yan bina ve bir de okul binası bulunuyor.

Açıklamada, oldukça kötü durumda ve acil tadilata ihtiyacı olan caminin korunması için Kültürel Miras Teknik Komitesi tarafından Aralık 2021’de başlatılan konservasyon çalışmalarının Ağustos 2022’de tamamlandığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, 2012 yılından bu yana, ada genelinde, 100’den fazla kültürel miras alanının, AB’nin 24,915 milyon euro finansman desteğiyle, Kültürel Miras Teknik Komitesi ve UNDP tarafından konservasyonunun yapıldığı belirtildi. Komitenin, ada genelinde, kültürel mirasın korunması amacıyla öncelikli projelerini uygulamak için çeşitli donörlardan 33,662 milyon euro destek aldığı da kaydedildi.

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