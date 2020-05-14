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Güney Kırbıs'taki Covid-19 vakaların yüzde 31'i asemptomatik

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Güney Kırbıs'taki Covid-19 vakaların yüzde 31'i asemptomatik
Güney Kırbıs'taki Covid-19 vakaların yüzde 31'i asemptomatik

Güney Kıbrıs Sağlık Bakanlığı'nın Koronavirüs salgını ile ilgili yeni yayımladığı rapora göre, Güney Kıbrıs'ta 12 Mayıs tarihine kadar tespit edilen 904 vakanın  yüzde 31'lik kesimine denk gelen 280 tanesinin asemptomatik olduğu açıklandı.

Güney Kıbrıs Sağlık Bakanlığı'nın Koronavirüs salgını ile ilgili yeni yayımladığı rapora göre, Güney Kıbrıs'ta 12 Mayıs tarihine kadar tespit edilen 904 vakanın  yüzde 31'lik kesmine denk gelen 280 tanesinin asemptomatik olduğu açıklandı.

12 Mayıs itibarıyla ölenlerin sayısı 23 olarak tekrar revize edilirken, ölüm oranı ise yüzde 2.4 olarak belirlendi.

904 vakanın 454 tanesi erkek, 450 tanesi kadın olarak dikkat çekerken, asemptomatik erkeklerin sayısı 156, kadınlarınki ise 124 olarak kaydedildi.

Yaş gruplarına göre, 0-9 yaş arası 29, 10-19 yaş arası 37 kişi Koronavirüs'e yakalanırken, en çok vaka 179 kişi ile 30-39 yaş gurubunda görüldü. 50-59 yaş grubunda toplam 162 kişi kaydedilirken, 40-49 yaş arası grupta da 157 kişi tespit edildi.

12 Mayıs tarihine kadar yapılan test miktarı toplam 78932 olarak açıklanırken, bunun oranının toplam nüfusun yaklaşık olarak yüzde 8.9'a denk geldiği belirtildi. (100 bin kişide 8932 kişi)

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