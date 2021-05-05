Güney Kore: AstraZeneca ve Pfizer aşıları ilk dozda yüzde 86.8 koruyor

Güney Kore'de Koronavirüs'e karşı aşılama programının gerçek zamanlı verileri, AstraZeneca ve Pfizer/BioNTech aşılarının tek dozda 60 yaş ve üstünde enfeksiyonu yüzde 86.8 oranında engellediğini gösterdi.

Reuters'ın aktardığına göre Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi verileri Pfizer/BioNTech aşısının ilk dozdan iki hafta sonra yüzde 89.7, AstraZeneca aşısının yüzde 86 oranında koruduğunu gösterdi.

Analiz, 26 Şubat'tan bu yana aşılanan 60 yaş üstü 3.5 milyon insanın, 521 bin 133 ilk doz aşısını olanların da dahil olduğu verilerine göre belirlendi. Veriler arasında 1237 Koronavirüs'e yakalanan olduğu ve bunların yalnızca 29'unun aşılı grup olduğu tespit edildi.

Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, "İki aşının da ilk dozdan sonra bile enfeksiyona karşı yüksek oranda koruyucu olduğu görülüyor. İnsanlar önerildiği üzere tam olarak aşılanmalı" dedi.

Güney Kore'de 52 milyonluk nüfusun yüzde 6.7'si aşıladı. Ülkedeki hedef eylül ayına kadar nüfusun yüzde 70'ini aşılamak ve kasımda toplumsal bağışıklığa ulaşmak.