Güney Kore: Beyzbol sezonu tribünlerde seyircilerle değil, fotoğraflarıyla başladı

Güney Kore'de beyzbol sezonu dün başladı. Ancak çok önemli bir farkla.

Seyircisiz oynanan SK Wyverns - Hanwha Eagles maçında tribünlerde taraftar yerine, fotoğrafları vardı.

Ligdeki 10 takım da dün beş stadyumda maçlara geri dönerken, oyuncuları, antrenörleri ve yetkilileri korumak için bazı önlemler alındı.

Seyircisiz oynamanın yanı sıra, takmak zorunlu tutuldu ve yedek kulübesinde tütün çiğnemek yasaklandı.

Kore Beyzbol Federasyonu'nun da maçlardan önce oyuncuları ve antrenörleri bir tarama testinden geçirdiği kaydedildi.