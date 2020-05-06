  • BIST 99.066
  • Altın 391,111
  • Dolar 7,1481
  • Euro 7,7280
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

Güney Kore: Beyzbol sezonu tribünlerde seyircilerle değil, fotoğraflarıyla başladı

» »
Güney Kore: Beyzbol sezonu tribünlerde seyircilerle değil, fotoğraflarıyla başladı
Güney Kore: Beyzbol sezonu tribünlerde seyircilerle değil, fotoğraflarıyla başladı

Güney Kore'de beyzbol sezonu dün başladı. Ancak çok önemli bir farkla.

Seyircisiz oynanan SK Wyverns - Hanwha Eagles maçında tribünlerde taraftar yerine, fotoğrafları vardı.

Ligdeki 10 takım da dün beş stadyumda maçlara geri dönerken, oyuncuları, antrenörleri ve yetkilileri korumak için bazı önlemler alındı.

Seyircisiz oynamanın yanı sıra, takmak zorunlu tutuldu ve yedek kulübesinde tütün çiğnemek yasaklandı.

Kore Beyzbol Federasyonu'nun da maçlardan önce oyuncuları ve antrenörleri bir tarama testinden geçirdiği kaydedildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • FIFA yöneticisinden ‘corona’ önerisi: Tüküren futbolcuya sarı kart gösterilsin28 Nisan 2020 Salı 16:59
  • Adebayor:Bağış yapmıyorum.Ne istiyorsam onu yiyor, ne yapmak istiyorsam onu yapıyorum.23 Nisan 2020 Perşembe 17:07
  • Brezilyalı eski futbolcu Kaka'dan Galatasaray itirafı: Gitmeye ikna olmuştum, sonra görüşmeler kesildi19 Nisan 2020 Pazar 17:01
  • Meksika'da 5 yıl boyunca küme düşme ve yükselme kaldırıldı19 Nisan 2020 Pazar 16:12
  • Dünya futbolu durdu; bir tek onlardan ‘gol sesi’ geliyor15 Nisan 2020 Çarşamba 17:05
  • Fransa'da Maçların 17 Haziran'da Başlatılması Planlanıyor14 Nisan 2020 Salı 09:03
  • Belarus’ta Covid-19’a rağmen maçlar devam ederken, seyircilerin yerini cansız mankenler aldı11 Nisan 2020 Cumartesi 21:58
  • Alex de Souza: Oynadığım en iyi takım Cruzeiro'ydu10 Nisan 2020 Cuma 15:05
  • İtalya'da Futbolcu Ve Teknik Direktör Maaşlarında İndirim07 Nisan 2020 Salı 10:49
  • UEFA, tüm organizasyonları ikinci bir duyuruya kadar erteledi!01 Nisan 2020 Çarşamba 19:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti