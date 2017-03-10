 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 89.784
  • Altın 144,642
  • Dolar 3,7574
  • Euro 3,9873
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAKürtaj Davası kararı ertelendi!

Güney Kore Devlet Başkanı Park azledildi

» »
Güney Kore Devlet Başkanı Park azledildi
Güney Kore'de yolsuzluk ve siyasi nüfuz skandalı nedeniyle yetkileri geçici olarak elinden alınan Devlet Başkanı Park Geun-hye görevinden azledildi.

Güney Kore'de yolsuzluk ve siyasi nüfuz skandalı nedeniyle yetkileri geçici olarak elinden alınan Devlet Başkanı Park Geun-hye görevinden azledildi.

Anayasa Mahkemesinin 8 yargıçtan oluşan heyeti, Park'ın devlet başkanlığı görevinden azledilmesine oy birliğiyle karar verdi.

Baş yargıç Lee Jung-mi televizyonlardan canlı yayınlanan açıklamasında, mahkeme kararını "tarihi bir an" olarak niteledi.

Lee, "Park'ın açıklamalarına ve eylemlerine baktığımızda anayasayı savunduğuna yönelik herhangi bir irade bulamadık. Devlet başkanının anayasayı ve yasaları ihlali, halkın güvenine ihanet anlamına gelmektedir. Anayasayı korumak açısından bu tür ciddi eylemler kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Kararın ardından başkent Seul'de düzenlenen protesto gösterilerinde 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Park, ülke tarihinde azledilen ilk devlet başkanı oldu. Karar, siyasi dokunulmazlığını yitiren Park'a mahkeme yolunu açtı.

Yasalar gereğince 60 gün içinde seçime gidilecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Çin: Çarpışmaya gerçekten hazır mısınız?08 Mart 2017 Çarşamba 14:19
  • Kim'in suikaste uğrayan kardeşinin oğlu sessizliğini bozdu08 Mart 2017 Çarşamba 12:45
  • Kuzey Kore ve Malezya'dan karşılıklı çıkış yasağı07 Mart 2017 Salı 12:47
  • Kuzey Kore'den "nükleer savaş" uyarısı07 Mart 2017 Salı 09:38
  • Myanmar’da çatışma07 Mart 2017 Salı 09:33
  • Kuzey Kore ülkeyi terk etmelerini yasakladı07 Mart 2017 Salı 09:25
  • Hindistan'da felçli adamı 'tedavi etmek için' kız çocuğu kurban edildi06 Mart 2017 Pazartesi 15:52
  • Japonya'da helikopter kazası: 9 ölü06 Mart 2017 Pazartesi 11:27
  • Kuzey Kore'den Japon Denizi'ne dört balistik füze06 Mart 2017 Pazartesi 09:58
  • Çin savunma bütçesini artıracak05 Mart 2017 Pazar 13:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti